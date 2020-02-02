Астролог Людмила Булгакова назвала четыре самых стильных знаков зодиака. Список модников опубликовало издание «Факты».

Первыми в рейтинге стиляг оказались Весы. Представители этого знака тонко чувствуют красоту и часто замечают ее там, где не заметят остальные. Например, Весы вполне могут найти вдохновение в желтом листе на асфальте. Свою способность чувствовать прекрасное они переносят и на собственный гардероб.

Вторыми в списке оказались Тельцы. По словам астролога, у них есть врожденный талант к подбору вещей. Именно представители этого знака могут совместить в своем образе несовместимые на первый взгляд вещи так, чтобы это выглядело гармонично и актуально.

Почетная бронза рейтинга — у Львов. Короли гороскопа умеют одеться с истинным монаршим достоинством и держаться в своем наряде как настоящие коронованные особы. Даже в базовых вещах — например, темном свитере и джинсах — они будут выглядеть как подиумные модели благодаря своему умению сочетать одежду, обувь и аксессуары.

Завершают стильный ТОП Близнецы. У этого знака есть уникальная способность с первого взгляда определять, подходит им вещь или нет — и по фигуре, и по размеру. Кроме того, Близнецы интуитивно знают, что сейчас в тренде — им не нужно для этого заглядывать в журналы или читать фэшн-блогеров.

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