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День Максима-утешителя: что можно и категорически нельзя делать 3 февраля

, 0:35 | Игорь Рязов 531

Муж и жена в этот день выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали иней с деревьев. Считалось, что это принесет в дом счастье и взаимопонимание.

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Фото, видео: Azbyka.ru; Abedalrahman Hassan, Simon Katzer, uwe umstätter

Православные верующие почитают 3 февраля память преподобного Максима Исповедника, которого в народе прозвали Максимом-утешителем. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и запретов.

История праздника

Максим Исповедник родился в Константинополе в конце VI века (около 580 года нашей эры). Он вырос в благочестивой христианской семье, с юности изучая философию, грамматику и риторику.

Повзрослев, преподобный поступил на государственную службу. Он быстро добился успеха, став первым секретарем императора Ираклия. Однако придворная жизнь тяготила Максима, поэтому он ушел в Хрисопольскую обитель. Там он принял постриг и вскоре стал игуменом монастыря.

Старость преподобный провел в пути: из обители он уехал в Александрию. В это время началась его проповедническая деятельность, а также борьба с ересями. Скончался Максим Исповедник в 662 году.

Что можно делать 3 февраля

По традиции в День Максима-утешителя муж и жена выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали иней с деревьев. Считалось, что это принесет в дом счастье и взаимопонимание.

Также 3 февраля было принято добрым словом вспоминать людей, которые когда-то пришли вам на помощь. Вдовы и сироты молились Максиму Исповеднику о заступничестве, пишут Дни.ру.

Что нельзя делать 3 февраля

Категорически в Максимов день запрещалось ссориться и ругаться, особенно со своей второй половинкой. Считалось, что это разозлит преподобного.

Кроме того, нельзя было покидать жилище после заката, и произносить слова проклятий. На Руси полагали, что это негативно отразится на самом разозленном.

Приметы 3 февраля

  • Если на Максимов день небо было чистым, то стоило готовиться к заморозкам;
  • Отсутствие туч и облаков на небе также свидетельствовало о том, что весна будет хорошей;
  • Если в полночь на Максима-утешителя сквозь облака виден месяц, то в полях будет хороший урожай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему 2 февраля категорически запрещалось брать в руки нож.

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