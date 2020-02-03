В память о Сталинграде: россияне закружились в танце под «Случайный вальс»

К годовщине Сталинградской битвы приурочена всероссийская акция «Память в танце».

Под «Случайный вальс» кружились пары в фойе Оренбургского драмтеатра и на улицах Москвы. Актеры, одетые в военную форму, приглашали на танец прохожих.

В Якутске флешмоб устроили в торговом центре — причем пример посетителям показали сотрудники МЧС. А в Мурманске в танцплощадку превратили трамвай. Организатором акции выступил Общероссийский народный фронт.

А в Воронеже в музее Боевой Славы звучали стихи о войне. И читали их звезды не сцены, а ринга. Знаменитые мастера профессионального бокса Александр Поветкин и Денис Лебедев.

Спортсмены были одеты в форму разведчиков Красной армии. Их слушателями стали дети военнослужащих и юнармейцы. После поэтического вечера боксеры оставили записи в книге почетных гостей музея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Тверской области начали установку монумента Советскому солдату.