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В память о Сталинграде: россияне закружились в танце под «Случайный вальс»

, 7:51 Эфирная новость 23

В музее Боевой Славы в Воронеже стихи о войне читали спортсмены — Александр Поветкин и Денис Лебедев.

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Фото, видео: 5-tv.ru

К годовщине Сталинградской битвы приурочена всероссийская акция «Память в танце».

Под «Случайный вальс» кружились пары в фойе Оренбургского драмтеатра и на улицах Москвы. Актеры, одетые в военную форму, приглашали на танец прохожих.

В Якутске флешмоб устроили в торговом центре — причем пример посетителям показали сотрудники МЧС. А в Мурманске в танцплощадку превратили трамвай. Организатором акции выступил Общероссийский народный фронт.

А в Воронеже в музее Боевой Славы звучали стихи о войне. И читали их звезды не сцены, а ринга. Знаменитые мастера профессионального бокса Александр Поветкин и Денис Лебедев.

Спортсмены были одеты в форму разведчиков Красной армии. Их слушателями стали дети военнослужащих и юнармейцы. После поэтического вечера боксеры оставили записи в книге почетных гостей музея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Тверской области начали установку монумента Советскому солдату.

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