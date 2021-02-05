День мученика Климента: что можно и категорически нельзя делать 5 февраля
Православные христиане 5 февраля празднуют день памяти священномученика Климента.
Фото, видео: Azbyka.ru; www.globallookpress.com / Michael Peuckert, CHROMORANGE / C.Fickinger, Franz Waldhäusl
Православные верующие чтят 5 февраля память священномученика Климента. Мужчина пострадал за веру в Иисуса Христа. Язычники подвергали его пыткам в разных городах. Однако чудесная сила не давала ему погибнуть.
Климента избивали, резали, опускали на кол, держали в темнице, однако любые мучения он принимал с благодарностью. Святой чествовал своих палачей за то, что они давали ему возможность испытать те же страдания, каким когда-то подвергался Иисус.
Однако один из самых жестоких язычников однажды приказал отрубить священномученику голову. Мощи Климента хранятся в Константинополе.
Что можно делать 5 февраля
В этот день православные христиане посвящают время уборке в доме. Считается, что таким образом чистится не только жилище верующих, но и их душа. Также в праздник рекомендуется уделить некоторое время молитве, находясь при этом в одиночестве.
Вечером хозяйки должны поставить на стол постные пироги. Выполнение традиции принесет в дом счастье и удачу.
Что категорически нельзя делать 5 февраля
Нельзя оставлять жилище в беспорядке. Также ни в коем случае не стоит отказывать беднякам в милостыни и ссориться с домочадцами. Кроме того, сегодня запрещено бездельничать, пишет Утро.ру.
Приметы на 5 февраля
— каким выдастся утро — таким будет и остаток февраля;
— солнечная и морозная погода — к засушливому лету;
— птички громко поют с утра — к сильным морозам;
— выпадет много снега — год будет урожайным.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и категорически нельзя делать в день Тимофея-полузимника.
Читайте также
85%
-0.35 90.92
-0.64
Нашли ошибку?