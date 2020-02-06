Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 февраля, Луна находится в Раке. Это период, в который не стоит принимать судьбоносных решений. Лучше заняться какой-то монотонной и спокойной деятельностью. Есть вероятность, что дела, связанные с юриспруденцией, антиквариатом, новой покупкой или начатым судебным процессом завершатся благополучно.

♈ Овен

Овны, каждый раз, когда вы говорите «я не могу», сталкиваетесь с неожиданными препятствиями на вашем пути, блокируя движение вперед. Здоровый оптимизм в сочетании с волей к победе, станет вашим лучшим решением. Будьте смелым и бесстрашным.

Космический совет: будьте смелее.

♉ Телец

Телец, любовь заставляет мир вращаться. Но что, если свобода является топливом для этого огня? Эта глава вашей жизни требует, чтобы вы приняли настоящего себя и отпустили фантомные ожидания, которые давили на вас. Вы никогда не будете совершенны в глазах другого человека. Вам это не нужно. Единственный человек, с которым вы обязаны объясниться, это вы сами.

Космический совет: будьте самим собой и не бойтесь быть осужденным.

♊ Близнецы

Сегодня речь идет об ожиданиях и реальности. Близнецы, понимание того, что каждый из нас борется с собственными страхами, станет для вас крайне важным. Так что, если вы окажетесь в противоречии с кем-то, кого любите, знайте, это не о вас. Они воюют сами с собой.

Космический совет: практикуйте доброту и сострадание.

♋ Рак

Рак, жизнь требует, чтобы вы проявили себя, рискнули и не побоялись заняться тем, что зажигает ваше сердце. Конечно, вы знаете, что вам, возможно, на пути придется поцеловать несколько жаб. Но если выход «за пределы себя» поможет вам приблизиться к заветной цели, то почему бы нет?

Космический совет: начните заниматься тем, что вас зажигает.

♌ Лев

Лев, нет одинаковых людей в этом мире. Пусть любовь, доброта и сострадание станут основополагающим в ваших отношениях. Вы учитесь принимать друг друга такими, какие вы есть, что, в свою очередь, помогает вам развиваться на личном уровне. Но это не значит, что вы должны соглашаться со всем или смотреть на мир через одну и ту же линзу.

Космический совет: не забывайте заботиться о близких.

♍ Дева

Дева, вы находитесь в той точке своего путешествия, когда вы достаточно смелы, чтобы быть тем, кто вы есть, и не боятся сказать свою правду. Этот вновь обретенный оптимизм помогает окружающим открыть вам свои сердца. Помните, все, что мы вкладываем во Вселенную, может вернуться к нам в десять раз. Так станьте проводником любви и высшей мудрости.

Космический совет: будьте собой.

♎ Весы

Весы, некоторые люди женятся еще в юности и живут долго и счастливо. Другим требуется пройти серьезный путь, прежде чем встретить свою половинку. Вселенная работает таинственным образом. У каждого своя неповторимая история. Вы можете быть не там, где хотите, но именно там, где и должны быть.

Космический совет: вы находитесь именно там, где нужно.

♏ Скорпион

Скорпионы, вот вещи, на которые стоит обратить внимание: проекты, в которые вы вкладываете свою энергию, скоро начнут развиваться. Не забудьте послать молитву благодарности в космос. Это сделает вас магнитом для хороших вещей.

Космический совет: будьте именно тем, кто вы есть.

♐ Стрелец

Стрельцы, мы настолько полагаемся на слова, что забываем, что наши глаза — это окно в душу. Говорите о чувствах с близким человеком, но при этом смотрите в его глаза. Возможно, вы увидите в них то, что раньше не замечали.

Космический совет: глаза — это окна души.

♑ Козерог

Вы находитесь в гармонии с природой. Хороший способ укрепить свою энергию и добиться внутреннего равновесия: провести время на свежем воздухе. Простое упражнение — ходьба босиком сотворит чудеса для вашего настроения и поможет увидеть ситуацию, с которой вы столкнулись, с нейтральной точки зрения. PS: Ваш инстинкт острее, чем вы считаете.

Космический совет: сосредоточьтесь на поиске внутреннего баланса.

♒ Водолей

Растущая Луна создает пространство для организации и интеграции уроков души. Сейчас не время бросать дело или соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете. Вселенная хочет, чтобы вы были терпеливы и продолжали действовать в выбранном направлении

Космический совет: следуйте по намеченному пути.

♊ Рыбы

Рыбы, не бойтесь сказать своему партнеру о своих настоящих чувствах. Нет никаких правил, когда речь идет о делах сердечных. Проявите инициативу, это очень понравится вашему партнеру.

Космический совет: не бойтесь говорить о своих чувствах.

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