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День Ксении Петербургской: что можно и нельзя делать 6 февраля

, 7:54 | Валентин Черников 1 431

В этот день паломники съезжаются в Северную столицу к могиле святой с просьбами о детях, замужестве и излечении от недугов,

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Фото, видео: РИА Новости / Олег Макаров, Алексей Даничев; azbyka.ru; www.globallookpress.com / Artur Cupak, Franz Waldhaeusl;

Православные чтят память блаженной Ксении Петербургской. Святая родилась в XVIII веке в религиозной семье. По достижении совершеннолетия вышла замуж за придворного певчия Андрея Петрова. В 26 лет она осталась вдовой. Больше всего ее потрясло, что супруг скончался без покаяния. Прощение за грехи мужа она решила вымолить сама.

С тех пор Ксения стала юродивой. Она пожертвовала дом и наследство мужа знакомым, облачилась в его одежды, отзывалась только на имя покойного и говорила, что он жив, а Ксения умерла.

Блаженная скиталась по улицам, отказывалась от милостыни, заходила на обед к знакомым, но не соглашалась на ночлег. По ночам в любое время года она молилась в поле до рассвета. Также ночью Ксения носила кирпичи для строящегося храма на Смоленском кладбище. По преданию, святая дарила мудрые наставления и благополучие просящим у нее помощи.

Так Ксения прожила 45 лет. Ее похоронили на Смоленском кладбище. Там же соорудили каменную часовню — поныне одну из главных святынь Петербурга.

6 февраля церковь чтит память и другой святой Ксении — преподобной Ксении Миласской. Поэтому сыздавна этот день называли «Аксинья-полузимница».

Что можно делать 6 февраля

Паломники со всей России и других стран стараются попасть в Северную столицу к могиле Ксении Петербургской и часовне на Смоленском кладбище. Святую почитают как покровительницу семейного очага. Считается, что 6 февраля у нее можно попросить помощи в замужестве, деторождении и даровании лада в семье, и эти пожелания сбудутся.

Также, согласно поверью, она помогает вылечиться от тяжелых недугов, защитить от зависти и обмана.

Говорят, в этот день нужно совершить добрый поступок: навестить больных, помочь нуждающимся, дать совет.

Что нельзя делать 6 февраля

На Руси с этого периода для крестьян начинались самые трудные дни, когда запасы подходили к концу, а до первого хлеба (озимых) оставалось еще долго. Предки верили, что садиться первым за стол в этот вечер — к скорой смерти. Поэтому 6 февраля старались не ужинать. В редких случаях ужинали старики, чтобы дети и внуки не преставились раньше.

Пожилым людям не дозволялось в этот день шить, вязать, стричь ногти, волосы, а также застилать постель. Нельзя было в этот день ставить квас — к неурожайному году.

6 февраля запрещается злиться, ругаться и обижать других. Это может повлечь за собой крупные неприятности.

Приметы 6 февраля

Какая погода на Аксинью, такой будет и вся весна;

Метель, вьюга — к неурожаю и пасмурной весенней погоде;

Облака редкие и высокие — к скорому теплу.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 5 февраля, в день мученика Климента.

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