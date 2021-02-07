Григорьев день: что можно и нельзя делать 7 февраля

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Валентин Черников
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Сегодня верующим не рекомендуется стричь волосы и ногти, выходить из дома без нужды и тяжело работать.

Фото, видео: Clutch.ua; podrobnosti.ua; www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff, imagebroker.net, Andrey Arkusha, Egon Bömsch, David Oxberry

Верующие чтят память святителя Григория Богослова, жившего в III веке нашей эры. Архиепископа Константинопольского считают одним из прародителей христианства. Он прославился великими знаниями и боговдохновенными толкованиями Священного писания. На Руси день, связанный со святым, называли Григорий-весноуказатель.

Что можно делать 7 февраля

Григорьев день издавна посвящали добрым делам. Но хвалиться ими не стоит, иначе не зачтется. По народному поверью, подаренные сегодня женщине цветы обещают счастье. А работникам из сферы торговли принесет удачу в делах положенный в карман кусочек сахара.

Считается, что все, сказанное в этот день, сбывается. Поэтому нужно следить за словами и опасаться пожеланий дурного.

Что нельзя делать 7 февраля

Предки верили, что на Григория не стоит стричь волосы и ногти — это может навлечь неприятности. Нельзя плевать себе под ноги — не будет удачного пути. Не рекомендуется выходить из дома без нужды и изнурять себя тяжелым трудом.

Приметы 7 февраля

Какова погода в первой половине дня — такова первая половина следующей зимы, после полудня — вторая;

Снег на Григория — к поздней зиме в следующем году;

Сильный снегопад предвещает раннюю осень;

Синицы распелись — быть морозам в текущем феврале.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 6 февраля, в день Ксении Петербургской.

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