Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 февраля, Луна находится в знаке Рыбы. В этот период времени особенно просыпается творческая активность и желание творить, проявлять эмоции.

Однако не стоит заниматься делами, которые требуют сосредоточения. Новые проекты желательно начинать, если они связаны с самореализацией.

♈ Овен

Иногда мы настолько увлекаемся процессом осуществления наших желаний, что порой не замечаем, когда достигаем задуманного. Овен, найдите время, чтобы задуматься о том, что вы создали в своей жизни. Ваша тяжелая работа наконец окупилась. Пусть это вдохновит вас продолжать выкладываться на все 100%.

Космический совет: наслаждайтесь результатом своих трудов.

♉ Телец

Вы жаждали пятницы еще в начале недели? Как вы думаете, откуда возникает это чувство беспокойства? Может быть ваше переутомление связано с выгоранием? Найдите время, чтобы перегруппироваться. Берегите свой разум, тело и душу. Вам необходимо выделить время, чтобы посетить врача.

Космический совет: важно поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

♊ Близнецы

Риск обещает выброс адреналина, но иногда вам просто нужно быть осторожным. Сегодня один из тех дней, Близнецы. Здравый смысл пригодится, когда вы меньше всего этого ожидаете. Подключите вашу практическую сторону, чтобы найти долгосрочные решения. Не беспокойтесь слишком сильно о потере крыши над головой. Вы будете обеспечены на каждом этапе пути.

Космический совет: будьте благоразумны.

♋ Рак

Раки, используйте силу воображения с умом. Инвестируйте в свой рост и верьте в свои мечты. Да, это значит подняться над блоками, которые мешают вам двигаться вперед. Проблемы, связанные с коммуникацией (или ее отсутствием), также могут быть сейчас актуальными.

Космический совет: используйте силу своего воображения в позитивном ключе.

♌ Лев

Львы, вы вдохновляете окружающих и распространяет позитивную энергию, при этом выглядите очаровательно. Улыбка на вашем лице — это радость от того, что вы смогли преодолеть то, что когда-то пугало. Вы — создатель своей судьбы.

Космический совет: вы сами создаете свою судьбу.

♍ Дева

Дева, вас ждет новый уровень. Это может быть связано с продвижением по службе или сменой работы. Празднуйте свои победы — большие и маленькие. Некоторые могут обнаружить, что люди пытаются подружиться с вами, потому что вы имеете некую власть. Но вы же знаете, кто настоящие друзья. Нарисуйте границы там, где это необходимо и не стесняйтесь говорить «нет».

Космический совет: поддерживайте здоровые границы.

♎ Весы

Весы, когда вы любите то, что делаете, и цените среду, в которой оказались, коллеги становятся вашей семьей. В результате границы стираются, и способ общения с ними претерпевает изменения. Но нужна ли эта излишняя откровенность? Может возникнуть ситуация, когда у вас возникнут проблемы, которые могут поставить под угрозу этот хрупкий мир дружбы среди коллег. Имейте это ввиду.

Космический совет: будьте внимательны к словам и поступкам.

♏ Скорпион

Скорпион, прежде чем сделать то, о чем вы можете потом сожалеть, помните о правилах приличия. Не пересечете ли вы черту, которую ни в коем случае нельзя переходить? У некоторых могут произойти проблемы в личной жизни, но это временный шторм.

Космический совет: не делайте то, о чем потом пожалеете.

♐ Стрелец

Стрельцы, в вашей жизни было много взлетов и падений. Но вы знаете, что божественный план безупречен. Все случившееся было важным уроком для вас. Признайте это. Это поможет вам вернуть мир, гармонию и любовь.

Космический совет: усвойте уроки жизни.

♑ Козерог

Прошлое — это не что иное, как память, а будущее окутано тайной. Ваш разум — это подарок, которым вы обладаете. Постарайтесь вовремя увидеть возможности, которые стучат в вашу дверь. Настало время добиться положительных перемен.

Космический совет: прикоснитесь к силе настоящего.

♒ Водолей

Водолей, ваша работа завершена. Будьте готовы представить конечный продукт миру. Поверьте, вы сделали все, что могли. Да, будут моменты, когда вы захотите пересмотреть свои творения и попытаться переработать несколько деталей, чтобы достичь идеала. Не поддавайтесь этим порывам. Совершенство — это всего лишь иллюзия.

Космический совет: совершенство — иллюзия.

♊ Рыбы

Рыбы, духовное пробуждение — это только первый шаг. Отпустите все, что тянет вас вниз и продолжите свое путешествие к свету. Вам необходимо сбросить лишний балласт. Отличной идеей будет занятие духовными практиками, например, йогой.

Космический совет: сбросьте балласт.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля.