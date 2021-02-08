Федор Поминальник: что можно и нельзя делать 8 февраля

Православные христиане чтут 8 февраля память священнослужителя Феодора Студита. Церковный деятель жил в Византийской империи с 759 по 826 годы. С 798 года исполнял обязанности игумена Студийского монастыря в Константинополе. Преподобный запомнился противостоянием движению иконоборчества и оставил потомкам множество богословских писем и сочинений. На Руси день, посвященный Студиту, назывался Федор Поминальник.

Что можно делать 8 февраля

Народные поверья гласят, что 8 февраля важно вспоминать об умерших родственниках. Иначе души усопших могут сами наведаться в дом, особенно ночью. Чтобы этого не случилось, нужно пойти в храм и поставить свечу за упокой или посетить могилы близких. Также от появления нечистой силы защитит присутствие в доме постороннего человека. Поэтому ночь лучше провести не в одиночестве.

Что нельзя делать 8 февраля

На Федора Поминальника не следует подолгу задерживаться у зеркала. Предки верили, что к любующемуся собой в отражении иногда приходит бес, чтобы напугать.

Не рекомендуется готовить блюда из картофеля. По народным приметам, такая пища плохо скажется на желудке. Картошку лучше заменить на горох. Его считают полезным продуктом для защиты от болезней желудочно-кишечного тракта.

В Федоров день стоит воздержаться от открытия окон. В отверстия якобы смогут пробраться души умерших. А если помещение нужно проветрить, защититься от потусторонних сил помогут повешенные на окно ветки чертополоха.

Незамужним девушкам 8 февраля в старину запрещали знакомиться с парнями, чтобы нечисть не явилась им в облике молодого человека.

Сегодня нельзя пускать в дом постороннего трехмастного кота. Иначе с его приходом поселится несчастье.

8 февраля не стоит начинать новые дела, так как они могут принести убытки.

Приметы 8 февраля

Если вы с утра пела синица, скоро похолодает;

Луна светит бледным цветом — к снегопаду;

Если в морозную погоду наблюдается солнечный закат без туч — жди стужи.

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