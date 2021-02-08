Федор Поминальник: что можно и нельзя делать 8 февраля

|
Валентин Черников
5 705

Народные поверья гласят, что в этот день в дом могут наведаться души умерших.

Федор Поминальник: что можно и нельзя делать 8 февраля

Фото: Spektrnews.in.ua; topnews.ru; www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library, Norbert Eisele-Hein, Dawid Tatarkiewicz, Jfk

Православные христиане чтут 8 февраля память священнослужителя Феодора Студита. Церковный деятель жил в Византийской империи с 759 по 826 годы. С 798 года исполнял обязанности игумена Студийского монастыря в Константинополе. Преподобный запомнился противостоянием движению иконоборчества и оставил потомкам множество богословских писем и сочинений. На Руси день, посвященный Студиту, назывался Федор Поминальник.

Что можно делать 8 февраля

Народные поверья гласят, что 8 февраля важно вспоминать об умерших родственниках. Иначе души усопших могут сами наведаться в дом, особенно ночью. Чтобы этого не случилось, нужно пойти в храм и поставить свечу за упокой или посетить могилы близких. Также от появления нечистой силы защитит присутствие в доме постороннего человека. Поэтому ночь лучше провести не в одиночестве.

Что нельзя делать 8 февраля

На Федора Поминальника не следует подолгу задерживаться у зеркала. Предки верили, что к любующемуся собой в отражении иногда приходит бес, чтобы напугать.

Не рекомендуется готовить блюда из картофеля. По народным приметам, такая пища плохо скажется на желудке. Картошку лучше заменить на горох. Его считают полезным продуктом для защиты от болезней желудочно-кишечного тракта.

В Федоров день стоит воздержаться от открытия окон. В отверстия якобы смогут пробраться души умерших. А если помещение нужно проветрить, защититься от потусторонних сил помогут повешенные на окно ветки чертополоха.

Незамужним девушкам 8 февраля в старину запрещали знакомиться с парнями, чтобы нечисть не явилась им в облике молодого человека.

Сегодня нельзя пускать в дом постороннего трехмастного кота. Иначе с его приходом поселится несчастье.

8 февраля не стоит начинать новые дела, так как они могут принести убытки.

Приметы 8 февраля

Если вы с утра пела синица, скоро похолодает;

Луна светит бледным цветом — к снегопаду;

Если в морозную погоду наблюдается солнечный закат без туч — жди стужи.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 7 февраля, в Григорьев день.

Читайте также

-8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
75.11
-0.62 89.89
-1.03
Кто станет богатым в 2021 году согласно гороскопу майя?

Последние новости

0:35
«Восемь дней ада»: Пригожин заявил, что чуть не умер из-за коронавируса
0:29
Евросоюз пригрозил России новыми санкциями
0:04
Федор Поминальник: что можно и нельзя делать 8 февраля
23:42
Следы наркотиков нашли в арендованном Потапом и Настей Каменских автомобиле
23:21
«Америка превращается в антиутопию»: Пушков заявил о тоталитарной революции в США
23:05
Семенович дерзко ответила Быстрову на предложение отрезать ей грудь

Сейчас читают

Кто обогатится в первые месяцы 2021-го? — прогноз скандинавской гадалки
ТОП-5 знаков зодиака, которых в феврале ждут неприятности
Названы три знака зодиака, которым повезет в 2021 году
Три верных способа: как подать на алименты, не расторгая брак?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Псаки перепутала Олимпийские игры в Токио и Пекине
«У меня нет полномочий»: как «переобулся» Зеленский и лично отключил три телеканала
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака