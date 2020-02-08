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  4. Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний

Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний

, 3:02 | Валентин Черников 246

Сегодня, 8 февраля, некоторым представителям знаков зодиака стоит не торопиться с выводами, а тщательно взвесить «за» и «против» перед принятием решения.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 февраля, Луна находится во Льве. Это отличное время, чтобы создавать что-то новое. Благоприятный период для домашних дел. Это подходящая пора для общения с родными и близкими. Однако лучше воздержаться от крупных финансовых сделок.

♈ Овен

Овен, вы вроде бы находитесь здесь, но в то же время очень далеко от этого места. Найдите время, чтобы соединиться со своей духовной стороной. Прямо сейчас вы переживаете масштабное обновление, поэтому убедитесь, что даете своему телу и душе время, необходимое для адаптации к новой частоте. В процессе вы обнаружите, что ваши отношения также подвергаются обновлению.

Космический совет: пришло время перерождения.

♉ Телец

Тельцы, границы нужны не для того, чтобы держать людей подальше от вас, а чтобы помочь различать ваши собственные потребности и потребности других. Осознайте, как вы себя чувствуете в присутствии определенных людей. Если вы постоянно ощущается себя истощенным, уставшим или с сильной головной болью, Вселенная дает вам знак защитить себя. Помните, ваше время и энергия — самые большие ресурсы. Обязательно используйте их с умом.

Космический совет: установите четкие границы.

♊ Близнецы

Ваши розовые очки мешают вам увидеть красные флаги? Отсутствие связи, непредсказуемость, ненадежность — все это предупреждающие знаки, которые посылает вам Вселенная. Примите решение, Близнецы. Имейте смелость выйти из ситуации, которая сулит неприятности.

Космический совет: обращайте внимание на знаки.

♋ Рак

Рак, вам необходима релаксация. Возможно стоит перевести телефон в режим полета и провести день наедине с собой или с человеком, которому вы всецело доверяете. Отличным вариантом будет время, проведенное на природе.

Космический совет: проведите время наедине с самим собой.

♌ Лев

Лев, вы во многом ограничиваете себя тем, что приняли роль миротворца. Иногда важно давать выход своим эмоциям, порой даже небольшая ссора может подтолкнуть отношения на развитие. Ненасильственное общение — это хороший способ прийти к консенсусу и заставить каждую сторону чувствовать себя замеченной и услышанной.

Космический совет: конфликтовать тоже иногда полезно.

♍ Дева

Выйдите из добровольной тюрьмы, Дева. Некоторые из вас могут прийти к осознанию того, что мир особенно жесток к другим. Но, послушайте, вы можете постоянно находится рядом с человеком, и даже жить с ним под одной крышей, но не узнаете всего о его внутренней борьбе. Лучше практикуйте доброту и сострадание к себе и другим.

Космический совет: чужая душа — потемки.

♎ Весы

Весы, вам необходимо определиться в ваших желаниях. Пока вас штормит из одной стороны в другую. В адрес Вселенной необходимо направить правильный посыл, чтобы оказаться услышанным. Дерзайте!

Космический совет: определите приоритеты.

♏ Скорпион

Кто бы ни сказал, что успех — лучшая форма мести, он точно знал, о чем говорил. Вы настолько заняты путем к вершине, что не замечаете происходящего с ненавистниками и скептиками. Вы смелый и упорный человек.

Космический совет: двигайтесь к вершине, несмотря ни на что.

♐ Стрелец

Стрельцы, разве вам нужна эта машина времени? Вы уже преодолели многое. Вы набрались опыта и не совершите прошлых ошибок. Вам необходимо открыться для нового и попробовать то, что никогда не делали.

Космический совет: вам необходимы новые впечатления.

♑ Козерог

У каждой медали есть две стороны, и сегодня вам необходимо услышать противоположную точку зрения без каких-либо предубеждений. Верьте, что ваши отношения станут крепче, когда вы преодолеете этот вызов. Будьте особенно внимательны во время общения с братьями, сестрами или друзьями, которые уже стали как родственники. Постарайтесь не обижаться на правду.

Космический совет: не бойтесь услышать правду.

♒ Водолей

Водолей, похоже вас духовно истощают отношения. Это не значит, что нужно сжигать все мосты и бежать куда глаза глядят. Вероятно, необходимо пересмотреть распределение ролей и откровенно поговорить с партнером.

Космический совет: поговорите с близким человеком.

♊ Рыбы

Почему мы всегда хотим того, чего не можем иметь? Рыбы, будьте благодарны за то, что у вас есть. Вы обнаружите, что это ключ к привлечению радости, богатства и изобилия. Раны, которые укрепляют вашу мудрость, станут еще одной важной темой для вас в ближайшие дни. Учитесь видеть свет в любой ситуации.

Космический совет: стакан наполовину полон.

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Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний

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