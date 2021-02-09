Златоустьев день: что можно и категорически нельзя делать 9 февраля

Православные верующие отмечают 9 февраля перенесение мощей архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и запретов.

История праздника

Святой жил в IV веке в Антиохии, а затем служил в Константинополе. Он написал множество богословских и аскетических трудов. За свой талант проповедника святитель и получил прозвище Златоуст.

За свою жизнь Иоанн претерпел много утрат и гонений. Скончался он в ссылке в поселении Команы (расположено в 15 километрах от Сухума) в 407 году. Там же святой и был погребен.

Спустя 31 год его мощи по указу императора Феодосия II были перенесены в Константинополь. Когда гроб открыли, останки святителя оказались нетленными.

Что можно делать 9 февраля

На Руси день в честь перенесения мощей архиепископа называли «Иван Златоуст» и «златоустьев огонь». Было принято с особым вниманием относиться к огню в печи. Ее старались затопить так, чтобы загорелись сразу все поленья, а устье окрасилось золотым светом. Это должно было привлечь в дом достаток, пишут Дни.ру

В молитвах было принято обращаться к Иоанну Златоусту. Его просили о помощи в учении и духовных силах. Также в этот день читали особый заговор от зубной боли.

Что нельзя делать 9 февраля

Под запретом в Златоустьев день были ссоры с близкими из-за пустяков. Также не рекомендовалось стричься в этот день и слишком любоваться на себя в зеркало. Считалось, что Иоанн не любил нарциссов, поэтому мог разгневаться.

Приметы на 9 февраля

Если собаки ложатся на снег, то нужно готовиться к приходу вьюги;

Оттепель означала, что морозы скоро усилятся;

Если облака словно движутся против ветра, то будет снег;

Запотевшие стекла в доме указывали на скорое наступление тепла;

Если недавно была метель, и верхушки сугробов оказались закругленными, то лето принесет хороший урожай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему 8 февраля не рекомендовалось готовить блюда из картофеля.