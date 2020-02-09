ТОП-4 женских имени, которые приносят любовь и счастье в браке

Имя человека оказывает влияние на его характер, наделяя своего носителя теми или иными качествами. Издание Clutch составило ТОП-4 женских имени, обладательницы которых пользуются популярностью у мужчин и обычно счастливы в браке.

Первое имя говорит само за себя — Любовь. Названая так женщина очень обаятельна, нежна и немного застенчива. Также Любовь — это умелая хозяйка, преданная жена и женщина, умеющая найти подход к мужчине. Эти качества позволяют ей пользоваться большим успехом среди представителей противоположного пола.

Имя Людмила означает «милая людям». И она действительно такая — общительная, добрая и немного мечтательная. Очень часто обладательницы этого имени заключают браки, которые длятся всю жизнь.

Третье имя — Наталья. Названых так женщин очень уважают за честность, отзывчивость и ум. Причем Натальи пользуется популярностью как среди мужчин, так и среди женщин. Обычно им очень везет в браке.

Замыкает ТОП-4 Юлия. Это очень мягкое и музыкальное имя наделяет свою носительницу воздушностью, легкостью и особым шармом. Юлия весела, игрива и заражает окружающих хорошим настроением. Мужчины выстраиваются толпами, чтобы носить такую женщину на руках.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-4 женских имен, которые навлекают на своих обладательниц горькую судьбу.