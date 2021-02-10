Ефремов день и «именины» домового: что нужно и чего нельзя делать 10 февраля

Православные верующие чтут 10 февраля память преподобного Ефрема Сирина. Святой жил в Месопотамии, в Римской империи в IV веке. Он родился в семье земледельцев.

Согласно его собственной автобиографии, «наставление о Христе» он получил от родителей. Однако в юности отличался гневливым характером, часто затевал ссоры, и даже одно время сомневался в Промысле Божием. Однако с ним произошло важное событие, которое определило будущую жизнь.

Ефрем был несправедливо обвинен в краже овец и на 70 дней был заключен в тюрьму, где вместе с ним сидели другие ложно обвиненные люди. Молодой человек скорбел и недоумевал, почему ожидают суда невинные люди, и однажды ночью услышал голос, повелевший ему хорошенько вспомнить свои ранее совершенные поступки. Ефрем вспомнил, что однажды выпустил из загона корову бедняка, которую в итоге растерзали хищники. Когда он рассказал эту историю товарищам по несчастью, они тоже вспомнили о своих прошлых проступках, за которые не понесли наказания. Состоявшийся вскоре после этого суд оправдал всех невиновных и нашел истинных виновников преступлений. Это так впечатлило Ефрема Сирина, что, выйдя из тюрьмы, он решил оставить мир и стать отшельником, удалившись в горы.

Большую часть времени будущий святой проводил в молитвах и трудах над толкованием священных писаний. Он оставил после себя тысячи произведений, переведенных позже с сирийского на армянский и греческий языки, а затем и на латинский и славянский. Ефрем Сирин скончался около 372 года, окруженный многочисленными монахами и подвижниками, предварительно написав им трогательное «Завещание». Он попросил не устраивать пышных похорон, а бросить тело в общую могилу для чужеземцев.

На Руси 10 февраля называли «Ефремов день», «Ефрем-ветродуй» и «запечник». Ефрем считался защитником сверчков и ассоциировался с домовым, «именины» которого и отмечались в этот день. 10 февраля считалось также Днем чудес, в который может случиться любая неожиданность.

Что нужно делать 10 февраля

В этот праздник принято было всячески ублажать домашнего духа. Специально для домового в печке оставляли миску с молоком и горшочек с кашей, обложив угощение горячими углями. Люди верили, что в полночь «хозяин» дома вылезет из-под печки, где по преданиям обитает, попробует угощение, и после этого весь год будет добрым, смирным и услужливым. Кроме того, чтобы угодить домовому, в жилище к этому дню наводилась абсолютная чистота. А женщины и девушки весь день стирали, шили и чинили прохудившиеся вещи, чтобы привлечь себе счастье.

Есть также примета, что если 10 февраля после обеда как можно чаще смотреться в зеркало, можно надолго сохранить молодость и красоту.

Чего нельзя делать 10 февраля

Поскольку святой преподобный Ефрем Сирин считается «сверчковым заступником», в этот день ни в коем случае нельзя убивать никаких насекомых — не только сверчков, но и тараканов, клопов и пауков, иначе можно навлечь на дом и домочадцев беды и несчастья. Кошек и других домашних питомцев тоже нельзя обижать в этот день — домовой накажет.

Приметы

Если 10 февраля кто-то из домашних заболел или приключилась другая беда — это проказы домового, и его обязательно нужно задобрить вкусным угощением.

Если в этот день дует сильный ветер — лето будет сырым.

Если лес выглядит почерневшим — скоро будет оттепель.

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