День святого Лаврентия: что важно успеть сделать 11 февраля

Православный мир 11 февраля чествует преподобного Лаврентия, известного также как затворника Печерского, епископа Туровского.

Он начал свое служение в Ближних пещерах — комплексе подземных пещер в Киево-Печерской лавре, где покоятся мощи печерских подвижников.

Там он прославился даром исцелений, затем он был переведен в город Туров в Минской области, где стал преемником святителя Кирилла Туровского.

Согласно преданию, однажды среди прочей паствы преподобному Лаврентию представили человека, одержимого бесом. Мужчина мог без чьей-либо помощи поднять и отбросить гигантское дерево, вес которого даже для десятка человек разом казался сложным. Лаврентий повелел отвести несчастного к мощам святых в Киево-Печерскую лавру, где он и получил долгожданное исцеление.

Однако особенно этот святой запомнился в народной памяти как врачеватель глазных болезней. После кончины святого Лаврентия его тело было перенесено в Киево-Печерский монастырь и с честью положено в пещерах, в которых и доселе его чудотворные мощи пребывают нетленными.

11 февраля считается еще и женским праздником. Согласно преданиям, именно в день святого Лаврентия хозяйка может привлечь в дом счастье и защитить семью от беды. Сегодня женщины могут не выполнять тяжелую работу, но обязательно должны спечь пирог из капусты. Угостив им своих домочадцев, она привлечет успех и счастье для всех членов семьи. Особенно важно в этот день не ругать детей и не браниться с мужем.

Кроме того, день стал известен в истории христианства еще одним праздником — Днем памяти священномученика Игнатия Богоносца.

Что нельзя делать в этот день:

Все события и мысли сегодня являются отражением сущности человека на данный момент. Поэтому, если что-то не устраивает и даже раздражает — нужно не гневить Бога, а работать над собой.

Что нужно делать в этот день:

Пришло благоприятное время для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно все изменения в финансовой сфере, при должном серьезном подходе, как никогда принесут соответствующую материальную выгоду.

День Ангела: Дмитрий, Иван, Константин, а самый главный именинник, конечно же Лаврентий.

Сновидения: в этот период преобладают сны о работе — как продвинуться по карьерной лестнице, наладить отношения с коллегами, начальством и прочее. Неспокойные ночные видения лишь отнимают силы, поэтому лучше меньше спать, а поутру не зацикливаться на том, что привиделось.

Приметы:

Снежные хлопья становятся крупными — к оттепели.

Холодная погода — в августе будет очень жарко.

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