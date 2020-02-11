«Правда это!»: Ученик астраханской школы об отношениях учителя и девятиклассника
По словам школьника, об интимной связи взрослой женщины и подростка в учебном заведении знали практически все.
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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru
Один из учеников астраханской школы № 32 в беседе с 5-tv.ru рассказал, что об отношениях учителя по биологии и девятиклассника знали практически все старшие ребята. По словам молодого человека, по всей видимости все, что говорят — это правда. Тем более, что инцидент попал на видео, которое посмотрело большое количество учеников.
«Правда это, потому что видео появилось. Она отличным педагогом была, не знаю, что с ней случилось. Видео видел, наверное, каждый ученик школы. Не все, младшие классы нет, но большинство старших — да. Я не знаю, когда оно появилось. На видео (предположительно педагог — Прим.ред.), если приглядываться очень сильно», — говорит ученик школы № 32.
Парень утверждает, что учительницу биологии уже уволили. При этом, рассказывать что-либо о девятикласснике, с которым педагога, предположительно, связывали отношения, ученик отказался.
«Ее уволили. Некоторые говорят, что знают (ученика — Прим.ред.). Я не буду имя говорить… Зачем?! Совсем старший класс», — сказал ученик.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника.
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