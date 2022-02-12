🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Трехсвятие: что можно и категорически нельзя делать 12 февраля

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 11 680

О чем и кому молятся на Трехсвятие и что едят в этот день?

Трехсвятие: что можно и категорически нельзя делать 12 февраля

Фото: Wikipedia.org, 5-tv.ru

Православные христиане 12 февраля чтят память сразу трех святых: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Этот день верующие называют Собором трех святителей или Трехсвятием.

Трехсвятие или Васильев день

История праздника восходит ко временам правления византийского императора Алексея I Комнина. В XI–XII веках в Константинополе шли оживленные споры о первенстве между отцами церкви. Верующие не могли определиться, кто из трех святителей важнее.

Остановить дискуссии смог святой Иоанн Мавропод, митрополит Евхаитский. Ночью ему явились Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. Они сказали священнослужителю, что все трое равны перед Богом и попросили чтить их память в один день. С тех пор традиция устоялась.

Молитва на Трехсвятие

Перед тем как прочесть молитву, нужно очистить голову от мирских забот. Затем обратитесь к иконе Троицы и помолитесь Трем Святым: Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту.

У Василия Великого традиционно просят избавления от зол и искушений. Считается, что он может укрепить человеческий дух и его целомудрие. Особенно обратиться к нему следует тем, кто носит имя Василий.

Григорию Богослову молятся о наставлении на православный путь, чтобы человек освоил молитвы и перестал быть иноверцем. К этому святому часто обращались за тем, чтобы вразумить сектантов и раскольников.

Иоанну Златоусту молятся о том, чтобы он уберег человека от обмана. Считается, что он одухотворяет верующих и помогает им не сбиться с правильного пути, пишет «Ytro.news».

Что можно делать 12 февраля

На праздник хозяйки всегда затевали уборку в доме. Они начинали мыть полы, протирать пыль и совершать перестановки в квартире. Считалось, что таким образом можно привлечь в свою жизнь удачу и благополучие. Также 12 февраля девушки пытались приворожить возлюбленного, если он не обращал на них внимание. Для этого они вешали на деревья разноцветные ленты и называли имя того, чье внимание хотели бы получить.

Еще одной интересной традицией в этот день было примирение. Как правило, все верующие стремились сгладить конфликты с домочадцами и извиниться за свои проступки. Праздник было принято проводить в кругу семьи. Шумные гулянья, как правило, в этот день не проводились.

Что нельзя делать 12 февраля

По народному поверью, в этот день нельзя было прясть и вязать. Потому в старину его называют днем трех святителей-непрядильщиков. На Руси верили, что у того, кто нарушит запрет, долгое время будут болеть руки и ноги.

Также 12 февраля категорически запрещалось выходить на долгую прогулку в лес. Считалось, что в этот день там сосредоточена мистическая энергетика, которую лучше остерегаться. Кроме того, на праздник люди старались остерегаться бездомных собак. Считалось, что в них может вселиться дух волка, из-за чего животное может агрессивно себя вести.

Нельзя было в этот день надевать одежду красного цвета. Этот цвет зачастую является символом не только страсти, но и злости, которую нельзя было проявлять в православный праздник.

Приметы на Трехсвятие

  • Солнце садится в облака — к метели;
  • Красный месяц на небе — к сильным ветрам;
  • Снегирь скрипит — к снегу;
  • Ветер дует — к похолоданию.

Почему Трехсвятие называли звериным свадебником

На Трехсвятие у многих животных начинается брачный период. Они образуют пары, а самцы борются за внимание самки. Поэтому Трехсвятие еще называют звериным свадебником. Люди, в свою очередь, выходили на охоту за потерявшими бдительность лесными жителями. 12 февраля на столы подавали дичь и блюда из дикого вепря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про День святого Лаврентия.

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
74.99
0.27 85.36
-0.02
Как по линиям на руке определить у себя склонность к онкологии

Последние новости

0:01
Трехсвятие: что можно и категорически нельзя делать 12 февраля
23:47
Бен Уоллес о переговорах с Шойгу: «Не было ни глухоты, ни слепоты»
23:33
Уже подыскивали имя: Евгения Брик планировала родить второго ребенка
23:14
Насколько дорогим должен быть подарок мужчине в День святого Валентина
22:54
Аферист из Tinder довел россиянку до психоза: «Слава богу, что не бил!»
22:36
Как по линиям на руке определить у себя склонность к онкологии

Сейчас читают

В каких парах категорически запрещено дарить игрушки для взрослых на 14 февраля
Везде суют свой нос: ТОП-3 самых любопытных знаков зодиака
Комсомолка и красавица: Лучшие роли Евгении Брик
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год