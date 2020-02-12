Трехсвятие: что можно и категорически нельзя делать 12 февраля

Православные христиане 12 февраля чтят память сразу трех святых: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Этот день верующие называют Собором трех святителей или Трехсвятием.

История праздника

История праздника восходит ко временам правления византийского императора Алексея I Комнина. В XI-XII веках в Константинополе шли оживленные споры о первенстве между Отцами церкви. Верующие не могли определиться, кто из трех святителей важнее.

Остановить дискуссии смог святой Иоан Мавропод, митрополит Евхаитский. Ночью ему явились Василий Великий, Иоанн Злотоуст и Григорий Богослов. Они сказали священнослужителю, что все трое равны перед Богом и попросили чтить их память в один день. С тех пор традиция устоялась.

На Руси праздник также называли Васильев день и день Николы Студеного.

Что можно делать 12 февраля

На праздник хозяйки всегда затевали уборку в доме. Они начинали мыть полы, протирать пыль и совершать перестановки в квартире. Считалось, что таким образом можно привлечь в свою жизнь удачу и благополучие.

Также 12 февраля девушки пытались приворожить возлюбленного, если он не обращал на них внимание. Для этого они вешали на деревья разноцветные ленты и называли имя того, чье внимание хотели бы получить.

Еще одной интересной традицией в этот день было примирение. Как правило, все верующие стремились сгладить конфликты с домочадцами и извиниться за свои проступки.

Праздник было принято проводить в кругу семьи. Шумные гулянья, как правило, в этот день не проводились.

Что нельзя делать 12 февраля

По народному поверью, в этот день нельзя было прясть и вязать. Потому в старину его называют днем трех святителей-непрядильщиков. На Руси верили, что у того, кто нарушит запрет, долгое время будут болеть руки и ноги.

Также 12 февраля категорически запрещалось выходить на долгую прогулку в лес. Считалось, что в этот день там сосредоточена мистическая энергетика, которую лучше остерегаться.

Кроме того, на праздник люди старались остерегаться бездомных собак. Считалось, что в них может вселиться дух волка, из-за чего животное может агрессивно себя вести.

Нельзя было в этот день надевать одежду красного цвета. Этот цвет зачастую является символом не только страсти, но и злости, которую нельзя было проявлять в православный праздник.

Приметы

Солнце садится в облака – к метели.

Красный месяц на небе – к сильным ветрам.

Снегирь скрипит - к снегу.

Ветер дует - к похолоданию.

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