Гороскоп на 12 февраля: убывающая Луна в Весах предвещает заманчивые предложения

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 февраля убывающая Луна в Весах покровительствует бизнесменам, которые не боятся идти на риск. Представителям других профессий следует также быть решительнее и не упускать шанс на шаг приблизиться к мечте.

♈ Овен

Если впредь вы превозносили победы окружающих, и при этом не придавали значение собственному успеху, пришло время повысить свою самооценку. Вам необходимо научиться обращать внимание не только на неудачи, но и на победы, поскольку они помогли вам превратиться в человека, которым вы сейчас являетесь. Небольшие продвижения тоже заслуживают того, чтобы им радовались. Если вы хотите, чтобы окружающие любили вас, начните любить себя.

Космический совет: научитесь радоваться маленьким победам.

♉ Телец

Это не та жизнь, которую вы себе представляли, Телец? Вы действительно запутались или просто боитесь что-то поменять в собственной судьбе? Поверьте, все в ваших руках. Вселенная ежедневно вам посылает шансы, ухватившись за которые, вы сможете продвинуться на ступеньку ближе к мечте. Все, что сейчас происходит, является частью божественного плана, который для вас предначертан.

Космический совет: следуйте знакам судьбы.

♊ Близнецы

Запомните высказывание древнего китайского мудреца: «Не думайте о том, как стать успешным, а вместо этого занимайтесь самосовершенствованием. Успех приходит к тому, кто его заслуживает». Близнецы, вы стремитесь к совершенству? Карты напоминают вам о том, как важно работать и постоянно развиваться. При этом имейте в виду, что ваше единственное соревнование — это вы сами. Каждый день вы должны становиться лучше, и тогда мир вокруг вас изменится.

Космический совет: постоянно работайте над собой.

♋ Рак

Страдание любит компанию, не так ли, Рак? Вы не можете избавиться от переживаний и всех вокруг заставляете вам сопереживать. Может быть, уже стоит отпустить груз, который вас тянет вниз, и вдохнуть свободной грудью? Вам не мешало бы найти вторую половинку. Но не ту, которая будет вместе с вами жаловаться на судьбу, а ту, что сможет вас мотивировать.

Космический совет: взгляните на вещи позитивно.

♌ Лев

Итак, Лев, вы ошиблись. Вы где-то просчитались и потянули вниз за собой сразу всех. Признайтесь в этом самому себе, а потом честно расскажите другим. Вы не потеряете их доверие, не сомневайтесь. Напротив, вы заслужите уважение и восхищение окружающих. Научитесь сдерживать свою гордость. После этого ваша жизнь кардинально изменится. Благодарите судьбы за то, что имеете, и не останавливайтесь на достигнутом.

Космический совет: научитесь признавать свои ошибки.

♍ Дева

Девы, ваши завышенные требования к себе губят вашу жизнь. Если вы ждете от себя невероятных успехов и побед, велика вероятность, что вы потерпите поражение. Научитесь довольствоваться малым. Карты напоминают вам, что вы сделали все возможное, чтобы жить хорошо, и незачем себя винить за ошибки. Вселенная ценит все ваши старания и обязательно скоро вознаградит.

Космический совет: хватит терзать себя угрызениями совести.

♎ Весы

Весы, сегодня раскроется ваш творческий потенциал. Это идеальный день для того, чтобы с головой окунуться в искусство. Используйте свое воображение, чтобы создать жизнь, о которой вы мечтали. Сегодня вы обнаружите, что в вас спрятаны величайшие таланты. Писатели, актеры, художники, сценаристы, кинематографисты, музыканты — настало время, чтобы сиять.

Космический совет: дайте раскрыться своему творческом потенциалу.

♏ Скорпион

Скорпионы, пора пересмотреть свой рацион питания. Знание того, что жизненная энергия заключена, прежде всего, теле, поможет вам вернуться в состояние равновесия, значительно улучшить здоровье, повысить производительность и улучшить качество вашей жизни. А для того чтобы тело находилось в идеальном состоянии, необходимо постоянно работать над собой: отказаться от тортиков и заниматься с фитнес-инструктуром.

Космический совет: займитесь своим питанием и откажитесь от вредной пищи.

♐ Стрелец

Стрельцы, вы уникальны, аутентичны и незаменимы. Отпустите страхи и неуверенность в себе и сосредоточьтесь на том, что у вас получается лучше всего. Ваша работа говорит очень много о вас. Не исключено, что вы можете услышать сплетни или злобные слухи о себе. Постарайтесь посмотреть с юмором на любую ситуацию. Ненавистники и скептики никогда не доберутся до вас, пока вы не впустите их энергию в ваше священное пространство.

Космический совет: не обращайте внимания на сплетни.

♑ Козерог

«Если у вас разбито сердце, это хороший знак. Это значит, вы однажды полюбили и приобрели новый опыт» — пусть эта цитата древних философов станет вашим напутствием на сегодня. Не стоит проливать слезы после расставания с партнером. Ищите в каждой ситуации позитивные моменты. Поблагодарите за радость, которую вы пережили, и искру, которая когда-то пробежала между вами. Это ведь были непередаваемые ощущения, не правда ли?

Космический совет: перестаньте грустить из-за разбитого сердца.

♒ Водолей

Водолеи, куда вы торопите время? То, что вам предначертано судьбой, никуда от вас не денется. Вместо того, чтобы роптать на судьбу, лучше проявить терпение и продемонстрировать великолепную выдержку. Соберите волю в кулак и подождите. Черная полоса скоро закончится, а любовь постучится в ваше сердце.

Космический совет: научитесь ждать.

♊ Рыбы

Рыбы, если вы долгое время боялись заключать контракты и совершать сделки, сегодня можно рискнуть. Звезды благоволят всем бизнесменам. Если же вы хотели купить билеты в отпуск, то лучше немного подождать. Сейчас вас особенно ценят на работе и при вашем отсутствии коллеги могут попросту не справиться со всеми делами.

Космический совет: посвятите время работе.

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