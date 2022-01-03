Врач назвал самый вредный алкоголь

Мия Субботина
Мия Субботина Мия Субботина 428 860

Специалисты при этом подчеркивают, что алкоголь в любых количествах вреден для здоровья.

Врач назвал самый вредный алкоголь

Фото: www.globallookpress.com /imagebroker/Alfred Schauhuber, / imagebroker/Anju, /imagebroker/Ulrich Niehoff

Заведующий дневным наркологическим стационаром МНПЦ наркологии ДЗМ, психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев назвал самый опасный алкогольный напиток для организма человека.

«Позиция Всемирной организации здравоохранения и современной наркологии заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах, но трудно сравнить эффект от одного бокала за вечер и от традиционного соревнования — кто выпьет больше и крепче, со „штрафными“ и „посошками“», — отметил эксперт.

По словам специалиста, наибольшую опасность представляют собой безобидные, на первый взгляд, коктейли. Кубарев подчеркнул, что в этих напитках присутствует много синтетических красителей, различных вкусовых добавок и прочей «химии», которая сверху разбавляется готовыми алкогольными напитками. Также врач предостерег и любителей пива.

«Нет пользы и в заводском пиве. На большинстве предприятий оно получается не путем естественного брожения, а производится из концентрата», — пояснил специалист.

Врач считает, что самые безопасные алкогольные напитки те, которые получаются путем естественного брожения виноградных соков.

«Крепость вин не превышает 9-13%, и их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма человека», — подчеркнул Кубарев.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 самых опасных алкогольных напитков.

-8° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.29
0.64 84.07
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:37
Айза рассказала, с кем планирует встретить старость
3:19
Боль в ногах назвали симптомом смертельно опасной болезни
3:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака
2:43
Звезда сериала «Счастливы вместе» засветила зону бикини: «Просто неприлично»
2:25
Врач назвал «гарантийный срок» позвоночника и суставов человека
2:07
Захарова обвинила Великобританию в финансировании раскачки ситуации в России

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака
Число лидера: нумеролог рассказал о значении цифры 22
День мученицы Иулиании: что можно и что нельзя делать 3 января
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год