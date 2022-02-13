Никита-пожарник: что нельзя и можно делать 13 февраля

Православные верующие чтят 13 февраля память святителя Никиты, епископа Новгородского. В народе его прозвали Никитой-пожарником или затворником Печерским.

Кто такой Никита Новгородский

Никита родился в Киеве и в очень раннем возрасте принял монашеский постриг. Несмотря на то, что его духовный наставник был против, Никита почти сразу после посвящения стал затворником. Он жил в отдалении от людей и непрестанно молился.

Жизнеописание Никиты Новгородского отличается от историй других святых. Он подвергался искушению от беса, устоять против которого не смог. Нечистый явился ему в образе ангела и призвал бросить молитвы — вместо этого дьявол посоветовал побольше читать, чтобы оттуда черпать и проповедовать святую истину. Поверив ему, Никита начал пророчествовать. Он наизусть знал Ветхий Завет, но Евангелие отказывался читать. Его духовному наставнику и другим монахам пришлось изгонять беса, поселившегося в душе Никиты. После этого Никита клялся, что не помнить ни слова из прочтенных за этот период книг. Более того — святой разучился читать и был вынужден снова учиться грамоте. Позже он стал епископом и продолжил служение Богу в Новгороде.

В чем помогает Никита Новгородский

Пожарником люди прозвали святого за одно из прижизненных чудес — Никита смог остановить пламя, охватившее город — силой молитвы он призвал ливень, который загасил огонь. Считается, что Никита Новгородский помогает укрепить веру, противостоять соблазнам, отличить правду от лжи. Также ему молятся, когда хотят поправить здоровье и исцелить глазные недуги.

Народные приметы на 13 февраля

Днем на деревьях иней — ночь будет ясная.

Громко кричат вороны — быть метели.

Ясная луна на небе предвещает новый ясный день.

Огонь в печи красный — жди морозов, белый — потепления.

На Никиту пожар в доме — на семью навели порчу в день последней из свадеб среди родни.

Что можно делать 13 февраля

На Никиту-пожарника необходимо запастись терпением. Важно сохранять спокойствие и невозмутимость, как бы вас ни испытывали. Принято считать, что на Пожарника, погасившего город, правильным будет суметь погасить хотя бы пожар своей злости.

В этот день девушки, прознавшие о неверности возлюбленного, проводили ритуалы и читали заговоры, помогающие поддержать верность второй половины, пишет «Ytro.news».

Чего нельзя делать 13 февраля

Строжайше запрещались все манипуляции с огнем, кроме пламени в печи. Нельзя в этот день что-то поджигать, сжигать или опаливать — Никита-пожарник не простит.

Ни в коем случае нельзя на Никиту Новгородского устраивать «пламенные» выяснения отношений. Крики, ссоры и скандалы 13 февраля не только испортят настроение, но и наверняка вконец испортят отношения между участниками конфликта — маловероятно, что после люди вообще будут общаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что нельзя делать 14 февраля в день Трифона-мышегона.