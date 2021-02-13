Никита-пожарник: что ни в коем случае нельзя делать 13 февраля

Православные верующие чтят 13 февраля память Никиты Новгородского. В народе святого прозвали Никитой-пожарником.

Никита родился в Киеве и в очень раннем возрасте принял монашеский постриг. Несмотря на то, что его духовный наставник был против, святой практически сразу после посвящения стал затворником, жил в отдалении от людей и непрестанно молился.

Жизнеописание Никиты Новгородского отличается от историй других святых. Он подвергался искушению от беса, устоять против которого не смог. Нечистый явился ему в образе ангела и призвал бросить молитвы — вместо этого дьявол посоветовал побольше читать, чтобы оттуда черпать и проповедовать святую истину. Поверив ему, Никита начал пророчествовать. Он наизусть знал Ветхий Завет, но Евангилие отказывался даже читать. Его духовному наставнику и другим монахам пришлось изгонять беса, поселившегося в его душе. После этого Никита клялся, что не помнить ни слова из прочтенных за этот период книг. Более того — святой разучился читать и был вынужден снова учиться грамоте. Позже святой стал епископом и продолжил служение Богу в Новгороде.

Пожарником люди прозвали святого за одно из прижизненных чудес — Никита смог остановить пламя, охватившее город — силой молитвы он призвал ливень, который загасил огонь.

Что можно делать 13 февраля

На Никиту-пожарника необходимо запастись терпением. Важно сохранять спокойствие и невозмутимость, как бы вас ни испытывали. Принято считать, что на Пожарника, погасившего город, правильным будет суметь погасить хотя бы пожар своей злости.

В этот день девушки, прознавшие о неверности возлюбленного, проводили ритуалы и читали заговоры, помогающие поддержать верность второй половины.

Чего нельзя делать 13 февраля

Строжайше запрещались все манипуляции с огнем, кроме пламени в печи. Нельзя в этот день что-то поджигать, сжигать или опаливать — Никита-пожарник не простит.

Ни в коем случае нельзя на Никиту Новгородского устраивать «пламенные» выяснения отношений. Крики, ссоры и скандалы 13 февраля не только испортят настроение, но и наверняка вконец испортят отношения между участниками конфликта — маловероятно, что после люди вообще будут общаться.

Приметы на 13 февраля

Днем на деревьях иней — ночь будет ясная.

Огонь в печи красный — жди морозов, белый — потепления.

На Никиту пожар в доме — на семью навели порчу в день последней из свадеб среди родни.

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