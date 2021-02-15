Как отмечать Сретение Господне: Что можно и нельзя делать в этот день

Сретение Господне считается одним из древнейших христианских праздников. В этот день в иерусалимский храм принесли Иисуса, когда ему было 40 дней от роду, чтобы представить перед Господом. В Иерусалиме тогда жил старец по имени Симеон. Он ждал пришествия Мессии — Святой Дух предсказал Симеону, что тот не умрет до прихода Спасителя. По наказу Святого Духа Симеон посетил храм как раз в тот день, когда Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса для проведения обряда. Симеон взял на руки Христа и объявил его Спасителем, которого Бог даровал всему народу.

Славянское слово «сретение» переводится как «встреча».

Что можно делать 15 февраля

По преданиям, 15 февраля зима встречалась с весной. В этот день христиане делали свечу из пчелиного воска, а затем зажигали ее только во время важных событий: на свадьбу, день рождения или смерти. Считается, что такая свеча может защитить дом от сглаза, болезней и других бед. Огарок свечи необходимо принести в храм.

Кроме того, в этот день собирали талую воду и обрызгивали жилье и скот для крепкого здоровья. По поверьям, в Сретение нужно накормить кур — тогда они будут хорошо нестись, а хозяева — жить в достатке. В наше время необходимо устроить домашний праздник и позвать друзей. В качестве подарка можно преподнести икону.

Девушки могли погадать на будущего жениха, хоть церковь этого и не приветствовала. Также есть поверье для тех, кто женится в этот день. Считается, что изменчивая погода может повлиять на отношения супругов в будущем.

Что нельзя делать 15 февраля

По существующим поверьям, в Сретение Господне нельзя ругаться и сквернословить — так как 15 февраля отмечается чистый и светлый праздник. В этот день принято веселиться. Нельзя выметать сор из дома и работать в огороде, это время лучше посвятить посещению храма. Из храма нельзя уходить без освященной свечки — ее необходимо хранить дома год.

В Сретение не рекомендуется покидать дом надолго или уезжать в дальнюю поездку: по преданиям, разлука может стать роковой, а возвращение в родной дом будет проблематичным и даже опасным.