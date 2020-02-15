🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля для всех знаков зодиака
Сегодня, 15 февраля Луна в Скорпионе как бы намекает — у вас есть все, что нужно, для преодоления препятствий.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 февраля Луна в Скорпионе явно намекает всем знакам зодиака — у вас есть все, что нужно, чтобы преодолеть препятствия.
♈ Овен
Карты говорят о потере, как эмоциональной, так и финансовой. Где вы даете больше, чем получаете? Какие ошибки вы делаете в отношении ваших финансов? Управление капиталом — необходимость. Нужно обуздать ненужные расходы и работать над созданием резерва. Есть ли в вашем кругу кто-то, кто готов оказать помощь на данный момент? Позволь себе ее получить.
Космический совет: активно работайте над созданием резерва.
♉ Телец
Сила воображения делает нас бесконечными. Используйте эту силу с умом, Тельцы. Инвестируйте в свой рост и сознательно работайте над тем, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Да, это значит подняться над ментальными блоками, которые мешают вам двигаться вперед. Обратный танец Меркурия может принести с собой свежий набор проблем, связанных с общением.
Космический совет: используйте силу своего воображения с умом.
♊ Близнецы
Вы редкий и драгоценный камень. Они могут изо всех сил стараться быть похожими на вас, но у них ничего не выйдет. Поддельная сумка Gucci никогда не будет так же хороша, как оригинал. Так грейтесь в своей славе, зная, что вы незаменимы. Некоторые из вас могут услышать сплетни или злобные слухи о себе. Смотрите на все с юмором. Только вам решать, кто и что имеет разрешение войти в ваше священное пространство.
Космический совет: ваша уникальность делает вас незаменимыми.
♋ Рак
Магический сосуд, подобно матке, представляет рождение, плодородие и бесконечные возможности. Он используется для приготовления зелий, чтения заклинаний и других ритуальных целей. Вы и есть этот сосуд. Все, чего вы желаете — обязательно сбудется.
Космический совет: сделайте магию.
♌ Лев
Занимайся любовью, а не войной. Вы узнаете, что ваша любовь выше драмы, которую мы иногда испытываем в материальном мире. Возвращайтесь друг к другу. Вернитесь в объятия друг друга. Разберитесь с чувствами.
Космический совет: пора возвращаться к любимым.
♍ Дева
Вы сила. Вы смелость. Вы упругость. Ваш жизненный опыт сделал вас непобедимыми. Поверьте, что у вас есть все, что нужно для преодоления препятствий. Вдохновите окружающих преодолеть свои проблемы. Вы не можете сломаться сейчас. Вам предстоит долгий путь, и все вокруг полагаются на вас.
Космический совет: у вас есть все, что нужно, чтобы преодолеть поставленные задачи.
♎ Весы
В эти выходные вы исполняете свое священное предназначение, вибрируете с частотой изобилия, вдохновляете окружающих и распространяете хорошие вибрации. Таинственная улыбка на вашем лице раскрывает радость от того, что когда-то пугало вас. Призовите свою силу обратно. Знайте, что вы создатель своей жизни.
Космический совет: создавайте.
♏ Скорпион
День святого Валентина не прошел мимо вас. Вы и ваш партнер не можете перестать выражать свою любовь друг к другу. Каждый этап отношений обещает новые сюрпризы, и вы благодарны за дары, предлагаемые вам Духом прямо сейчас. Да, вы заслуживаете празднования. Позвольте себе получить то, от чего вы уклонялись.
Космический совет: добро пожаловать в рай!
♐ Стрелец
Ваша задача на этой неделе: говорить свою правду, не вступая в войну. Учись держать свое эго в стороне. Люди могут или не могут принять вашу позицию. Однако, если вы проявите терпение и доброту, они будут вдохновлены присоединиться к вашей команде. В конечном счете, речь идет о выполнении работы, верно?
Космический совет: конечная цель — выполнить работу.
♑ Козерог
«Единственная истинная мера успеха — это количество радости, которую мы чувствуем». Вы создали безопасную и изобильную жизнь для себя, дающую вам то богатство, которое когда-то было далекой мечтой. Но вы даете себе шанс насладиться деньгами? Вы активно участвуете в мероприятиях, которые вызывают улыбку на вашем лице и песни в вашей душе?
Космический совет: позвольте себе наслаждаться материальным комфортом.
♒ Водолей
Давайте поговорим о вашей фитнес-программе. Что вы делаете, чтобы почувствовать себя самой неукротимой версией себя? Как вы получаете эти гормоны хорошего самочувствия, работающие на вас? Карты призывают вас обратиться к вашим любимым фитнес-блоггерам и экспертам за вдохновением, но следуйте тому, что лучше для вас. Поймите взаимосвязь между физическим и ментальным. Чем больше вы работаете над своим телом, тем сильнее вы будете чувствовать себя как личность.
Космический совет: пора заняться фитнесом.
♊ Рыбы
Вселенная не обязана гарантировать, что ваша жизнь всегда будет комфортной. Комфорт равняется стагнации, а стагнация — враг роста. Так где вы хотите вибрировать? Хотели бы вы двигаться к свету или продолжать мирское существование? Выбор всегда был и остается за вами. Будьте благодарны за хаос.
Космический совет: поверьте, что дискомфорт помогает вам расти.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля.
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