Никола Студеный: что можно и нельзя делать 17 февраля

Верующие 17 февраля почитают память преподобного Николая Исповедника, жившего в IX веке. Во время жестокого гонения на иконы при византийском императоре Льве Армянине святого не раз заключали в темницу и истязали. Несмотря на это он ревностно продолжал распространять православие среди христиан, за что получил от Бога дар исцеления.

Традиции на 17 февраля

Николая Исповедника прозвали «студеным» по двум причинам. Он служил игуменом в Студийском монастыре — одном из самых древних и знаменитых в Константинополе. На Руси название обители, добавленное к имени Николая, восприняли как однокоренное со словами «стужа», «студить». Считается, что почти каждый год в этот день крепчает мороз.

Наши предки называли 17 февраля удачным днем для гаданий, обрядов на богатство и скорую продажу. Знахари на Николу Студеного проводили лечение от малокровия и телесной слабости.

Что нельзя делать 17 февраля

В народе верили, что на Николу Студеного нельзя ходить в лес, потому как у лесного зверья — волков да лис — брачный период. Не советовали отправляться в дальнюю дорогу — пути не будет. Но если возникла неотложная причина, молились святому Николаю. Особо суеверные не выходили на улицу после заката, чтобы не навлечь неприятности.

Сегодня нельзя желать другим зла, проклинать и завидовать. Иначе удача отвернется, а все злое вернется сторицей. Также 17 февраля не рекомендуется без надобности стричься, обрезать ногти и мыться — древние верили, что это к худу.

Приметы 17 февраля

Иней на Николу — к хорошему урожаю;

Лес почернел — жди оттепели;

Если ветки ели к низу сгибаются — будет снег, вверх подняты — установится ясная погода;

Увидеть в ночь на 17 февраля во сне птицу — к новостям, свинью — к тяжелым жизненным испытаниям.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и что нельзя делать 16 февраля, в день Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.