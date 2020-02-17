Волонтер выпал с четвертого этажа в Алексеевском женском монастыре в Москве

Волонтер выпал с четвертого этажа ремонтируемого здания в Алексеевском женском монастыре в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 16 февраля в Красносельском переулке.

По словам очевидца, 48-летний уроженец Могилевской области Белоруссии таким образом попытался расстаться с жизнью. Пострадавший мужчина с тяжелейшими травмами был госпитализирован. За его жизнь борются врачи. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.