Агафья Коровница: почему нельзя спать в ночь на 18 февраля?

Православные верующие 18 февраля чтят память святой мученицы Агаты. В народе ее прозвали Агафьей Коровницей.

Святая родилась в III веке в богатой семье на Сицилии. Повзрослевшая Агата была красавицей — ею заинтересовался даже городской префект. Мужчина делал непристойные предложения девушке и всячески ее домогался. Однако она отвергла префекта, за что тот приказал подвергнуть ее наказанию — красавицу долго преследовали, а после поймали и насильно определили в публичный дом. Спустя некоторое время Агату отправили в тюрьму, где долго истязали и отрезали грудь. Когда святая умерла от мучений, ее сожгли на костре.

Агата, которую на Руси называли Агафьей, считается покровительницей коров и прочего скота. Также в день ее памяти принято вспоминать и своих ушедших родственников.

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Что нужно делать 18 февраля

На Агафью обязательно нужно съездить на кладбище к покойным членам семьи, если есть такая возможность. Проводить генеральную уборку на могиле не обязательно — важно показать, что вы не забыли об ушедших. Хорошо будет и устроить небольшие поминки дома.

Поскольку святую считают покровительницей домашнего скота и коров как главных кормилиц, на Руси в этот день просили Агафью Коровницу присмотреть за животными и уберечь их от смерти и болезней. А хозяйки проводили в хлеву особый ритуал, чтобы в ближайший отел коровы принесли не бычка, а телочку — еще одну кормилицу.

Чего нельзя делать 18 февраля

В ночь на Агафью не рекомендовалось спать — наши предки верили, что в это время в дом могут проникнуть разгулявшиеся бесы, которых привлекают беззащитные души спящих.

Строжайше запрещалось отказывать в помощи нищим и бездомным. В противном случае можно и самому оказаться на их месте.

Категорически нельзя 18 февраля выходить из дома и смотреть в окно после заката — на Руси верили, что с темнотой на Коровницу выходят гулять нечистые силы, которые проклинают всех, кто их увидит. Особенно сознательно к запрету должны были относиться женщины — взгляд за окно в эту ночь мог навсегда лишить их красоты.

Приметы на 18 февраля

Нет снега на Агафью — лето будет засушливым.

Тепло на Коровницу — уже не похолодает, можно готовиться встречать весну.

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