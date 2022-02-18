Агафья Коровница: почему нельзя спать в ночь на 18 февраля?

Православные верующие 18 февраля чтят память святой мученицы Агаты или, как ее называют, Агафьи. Она стала одной из первых христианских святых.

Кто такая святая Агата

Святая Агата родилась в III веке в богатой и знатной семье на Сицилии. Многие сватались к красавице и мечтали заполучить ее в жены. Особый интерес к девушке проявлял городской префект Квициан. Однако она отвергла все его предложения, вознамерившись посвятить свою жизнь служению Богу.

Когда римский император Деций издал указ о преследовании христиан, мужчина начал угрожать 16-летней христианке пытками, если та не согласится сожительствовать с ним. Однако Агата была непреклонна. Уязвленный градоначальник приказал схватить ее и определить в публичный дом. Но унижение не сломило ее волю.

Тогда Квициан инициировал судебный процесс. Девушка была подвергнута бичеванию. Ее обнаженное тело резали ножами и прижигали каленым железом. А когда святая стойко перенесла эти пытки, префект велел отрезать ей груди и бросить в темницу.

Истекающей кровью мученице явился апостол Петр в сопровождении ангела. Он исцелил ее раны и отворил двери камеры. Но девушка оказалась бежать, чтобы за ее пропажу не наказали охранников. Святую сожгли на костре в феврале. По преданию, в тот момент началось землетрясение, и испуганные жители стали требовать потушить огонь. Но к тому моменту мученица уже была мертва.

Почему святую называли Агафья Коровница и Голодуха

Агафью в народе прозвали Скотницей, Заступницей, Поминальницей, Коровницей (Коровятницей), Голиндухой (Голодухой) и Коровьей смертью.

Дело в том, что через год после смерти мученицы на острове проснулся вулкан Этна. Жители Катании стали молиться Агате о спасении, и лава не дошла до города. С тех пор ее почитают как защитницу от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий. Ее считают покровительницей жилища, имущества и домашнего скота. Сицилийцы кормили домашних животных освященным хлебом, чтобы защитить их от болезней. Куски хлеба также бросали в пламя при пожаре. Данная традиция была перенята на Руси: освященный хлеб бросали в огонь, чтобы затушить пожар.

На Руси Агата, которую стали называть Агафьей, также считается покровительницей скота, но в первую очередь — коров. Коровнице молились о благополучных отелах и здоровых телятах.

Существовало поверье, что 18 февраля из лесу выходят лихорадки-лихоманки, а к хлевам пробирается Коровья смерть — нечистая сила в образе старухи с граблями в руках и котомкой, полной болезней. Считалось, что она никогда сама в деревню не приходит, а завозится кем-либо из заезжих, или проезжих, людей.

Для защиты людей и животных двери и печные трубы тщательно закрывали и даже замазывали глиной, а также окуривали чертополохом. А женщины ночью обходили деревню, вооружившись ухватами, серпами и лопатами. Одну из них — повещалку — «запрягали» в плуг и с зажженными лучинами трижды опахивали деревню, чтобы провести защитную борозду, черту, между лесом и селением.

А вот Голодухой 18 февраля прозвали, потому что к этому дню в неурожайные годы у домашнего скота заканчивалось сено. Животные, особенно коровы, часто голодали в этот период.

Что нужно делать 18 февраля

На Агафью Коровницу обязательно нужно съездить на кладбище и помянуть покойных членов семьи.

Проводить генеральную уборку на могиле не обязательно — важно показать, что вы не забыли об ушедших. Хорошо будет устроить небольшие поминки дома.

Чего нельзя делать 18 февраля на Агафью Коровницу

В ночь на Агафью не рекомендовалось спать — наши предки верили, что в это время в дом может проникнуть нечистая сила, которую привлекает беззащитные души спящих, пишет Utro.ru.

По той же причине категорически нельзя 18 февраля было выходить из дома и смотреть в окно после заката. Особенно сознательно к запрету должны были относиться женщины — взгляд за окно мог навсегда лишить их красоты. Но уж если человек все же заснул, считалось, что его сон в ночь на 18 февраля непременно сбудется в ближайшие 20 дней. А дневной сон на Агафью Коровницу исполнится лишь через год.

Строжайше запрещалось отказывать в помощи нищим и бездомным. В противном случае можно и самому оказаться на их месте.

Приметы на 18 февраля

Нет снега на Агафью — лето будет засушливым.

Тепло на Коровницу — уже не похолодает, можно готовиться встречать весну.

Морозный день — лето будет жарким и засушливым.

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