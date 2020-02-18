Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
33-летняя Мирослава Карпович похвасталась новыми весенними образами.
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Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich
Мирослава Карпович впечатлила подписчиков необыкновенной растяжкой и потрясающим чувством стиля. Звезда российского сериала «Папины дочки» опубликовала в Instagram серию снимков, на которых продемонстрировала свои новые весенние наряды.
На одной из фотографий артистка высоко задрала загорелую ножку, практически, выполнив шпагат. На фото кинодива позирует в бежевых велосипедках, распахнутом плаще, ботильонах и кокетливой косыночке.
«Зима пошла в отпуск, а значит пора раздеваться, наряжаться и раскапустиваться! Глядя на фото, могу сказать, что я чувствую себя абсолютно свободной, элегантной. Девиз таков: «Вся такая дерзкая, как пуля резкая!» — эмоционально подписала пост знаменитость.
Поклонники восхитились идеальной растяжкой любимицы и осыпали Мирославу Карпович комплиментами. Фотосессия актрисы настолько впечатлила фанатов, что пост набрал порядка двух тысяч лайков меньше чем за час. Комментарии под публикацией быстро заполнились восторженными сообщениями пользователей.
«Вы великолепны, как всегда!»
«Вот это взмах!»
«Какая растяжка! А ножки какие!»
«Хорошеешь с каждым днем!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мирослава Карпович в странном наряде напомнила юзерам Джокера.
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