ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым

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Алиса Старжевская
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Астрологи знают, почему Стрельцы и Водолеи слишком любят свободу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer, Daniel Karmann

Многие девушки признаются: они с самого детства мечтают о пышной свадьбе, красивом платье и самом лучшем женихе на свете. Однако ближе к 20 годам оказывается, что найти вторую половинку не так-то просто. Родители изо дня в день мучают вопросом: «Когда будут внуки?», а подружкам давно неинтересно ходить в кино — у них семья.

Несмотря на это, астрологи считают: у каждой женщины свой возраст для брака, пишет ИА «Экспресс-Новости». В связи с этим редакция издания проанализировала данные и назвала ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым.

Львы

На 1 месте — девушки-Львы. С юных лет они пользуются популярностью у мужского пола. Многие парни так и мечтают заполучить в жены обольстительных красавиц. Однако астрологи предупреждают: представительницам этого знака не стоит соглашаться на предложение первого встречного. Объясняется это завышенными требованиями Львов к партнерам. Эти женщины окончательно определяются с идеальными параметрами второй половинки лишь к 38-40 годам. Поэтому, лучше немного подождать, чем пережить несколько разводов.

Стрельцы

2 место принадлежит девушкам-Стрельцам. Несмотря на предостережения астрологов, представительницы этого знака редко рассматривают варианты раннего замужества. Зачастую, «созревают» они только после 40. Женщины-Стрельцы слишком ценят свободу, чтобы тратить свою молодость на мытье посуды и стирку белья. Желание возвращаться в дом к единственному мужчине их одолевает лишь в зрелом возрасте. Поэтому поздний брак для этих дам — прекрасный вариант.

Водолеи

На 3 месте — девушки-Водолеи. Астрологи твердят: связать узами брака представительниц этого знака — задача не из легких. Именно поэтому ранняя свадьба Водолеев вызывает большое удивление у окружающих. Однако если замужество случится ближе к 40 годам, оно обязательно принесет много счастливых дней влюбленным. В семье женщина-Водолей зачастую ощущает себя безусловным лидером. Иногда ей кажется, что любую проблему решить легко даже без участия партнера. Но это заблуждение. Обуздав свои эмоции и подойдя к зрелому возрасту с накопленным жизненным опытом, этот знак зодиака раскроется в любви по-настоящему.

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