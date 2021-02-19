День Вукола Телятника: как привлечь вторую половинку 19 февраля

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Карина Бернтгольц
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19 февраля православная церковь чтит память епископа Смирнской церкви Вукола. В народе его прозвали Телятником.

Фото, видео: Wikipedia / Wlbw68; www.globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin, Andrey Turusov, Maksim Konstantinov; Известия / Дмитрий Коротаев

Православная церковь 19 февраля чтит память епископа Смирнской церкви Вукола. Поскольку на Руси, как правило, в этот день начинался период отела коров, в народе святого прозвали Телятником.

История праздника

Сведений о жизни Вукола очень немного. Согласно анонимному Житию священномученика Поликарпа, святой был рукоположен в епископы Смирны апостолом Павлом. При жизни он молился и постился. Вукол прославился как креститель большого количества язычников и проповедник христианства.

По легенде, на его могиле выросло миртовое дерево, которое обладало чудесными свойствами и избавляло от болезней. Верующие приходили к нему, молясь о своем здоровье и здоровье своих родственников, а после обязательно излечивались от недугов.

Что можно делать 19 февраля

Поскольку 19 февраля в 2020 году выпадает на среду, православные христиане, согласно церковному календарю, держат однодневный пост. Запрещено употреблять в пищу мясо, яйца и молочные продукты. Рыбу есть разрешается.

Тем, кто мечтает встретить вторую половинку, на праздник обязательно нужно сходить в церковь и помолиться о счастье в личной жизни. Считается, что святой обязательно поможет встретить свою судьбу и построить семью.

Также в День Вукола Телятника было принято варить овсяную кашу и обильно кормить домашних питомцев.

Что нельзя делать 19 февраля

19 февраля категорически запрещается давать деньги в долг, а также кому-то дарить свои вещи. Считается, что так человек делится своим достатком, счастьем и радостью с другими.

В этот день не стоит принимать важные решения и заключать сделки. Существует большой риск попасть в авантюру и совершить необдуманный поступок. Необходимо контролировать свои эмоции.

Кроме того, на праздник нельзя ссориться с родными и близкими и повышать на них голос. Так велика вероятность навлечь беду на семью.

Кроме того, в народе верили, что 19 февраля из дома нельзя выносить мусор, чтобы не распрощаться со всем хорошим, что есть в жизни, пишет Утро.ру. 

Именины

19 февраля именины празднуют:

  • Александр,
  • Анатолий,
  • Арсений,
  • Варсонофий,
  • Василий,
  • Вукол,
  • Дмитрий,
  • Дорофея,
  • Евиласий,
  • Иван,
  • Каллиста,
  • Кристина,
  • Ликарион,
  • Максим,
  • Мария,
  • Марфа,
  • Севастиан,
  • Силуан,
  • Фавст,
  • Фавста,
  • Феофил,
  • Фотий,
  • Христина,
  • Юлиан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему нельзя спать в ночь на 18 вевраля.

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