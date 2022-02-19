День Вукола Телятника: как привлечь вторую половинку 19 февраля
19 февраля в день памяти святого Вукола особое внимание уделяли кормилицам-коровам
Фото: Wikipedia / Wlbw68; www.globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin, Andrey Turusov, Maksim Konstantinov; Известия / Дмитрий Коротаев
Православная церковь 19 февраля чтит память епископа Вукола. Поскольку на Руси, как правило, в этот период начинался период отела коров, в народе святого прозвали Телятником.
История праздника — кто такой Вукол
Из дошедшего до наших дней жизнеописания Вукола известно совсем немного. Он был одним из первых христианских священнослужителей высокого ранга, активно проповедовал слово Божие, крестил большое количество язычников и был рукоположен в епископы Смирны самим апостолом Павлом. По другой версии — апостолом Иоанном Богословом.
Смирнская церковь была расположена в одном из старейших древнегреческих городов. На сегодняшний день это турецкий город Измир. Немаловажно заметить, что Смирна упоминается в Книге Откровение Иоанна Богослова как одна из семи Церквей Апокалипсиса.
По преданию, на могиле благочестивого Вукола выросло миртовое дерево, которое обладало чудесными свойствами и избавляло от болезней. Верующие приходили к нему, молясь о своем здоровье и здоровье своих родственников, а после обязательно излечивались от недугов.
Почему Вукола прозвали Телятником, а праздник — Жуколы
Народно-христианский праздник Вукола Телятника отмечается 19 февраля. Такое название закрепилось в связи с тем, что в середине февраля начинается отел коров — важный период для любого деревенского жителя.
Второе название данного народно-христианского праздника — Жуколы. Жуколами в ряде российских губерний называли коров и телят, родившихся в феврале. Об этом свидетельствуют поговорки:
- На день святого Вукола — телятся жуколы.
- Придут Вуколы — перетелятся все жуколы.
Что можно делать 19 февраля
Тем, кто мечтает встретить вторую половинку и обзавестись семьей, на праздник обязательно нужно сходить в храм и помолиться о счастье в личной жизни. Считается, что святой Вукол обязательно поможет встретить любовь.
Также в День Вукола Телятника было принято варить овсяную кашу и обильно кормить домашний скот.
Что нельзя делать 19 февраля
19 февраля категорически запрещается давать деньги в долг, а также кому-то дарить свои вещи. Считается, что так человек отдает другим людям достаток счастье и радость.
На Вуколу Телятника не стоит принимать важные решения и заключать сделки. Существует большой риск попасть в авантюру и совершить необдуманный поступок. Необходимо контролировать эмоции. Кроме того, на праздник нельзя ссориться с родными и близкими и повышать на них голос, так как велика вероятность навлечь беду на семью.
В народе также верили, что 19 февраля из дома нельзя выносить мусор, чтобы не распрощаться со всем хорошим, что есть в жизни, пишет Utro.ru.
Народные приметы на Вукола Телятника
- Если мороз трещит — весна наступит совсем скоро, а лето будет без дождей и очень жарким.
- Оттепель на Вукола — коровы плохо доиться будут.
- Холодный Вукол — в марте тепло будет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему нельзя справлять свадьбу 20 февраля на Могущницу.
Читайте также
75%
0.01 86.15
0.02
Нашли ошибку?