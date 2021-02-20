День Могущницы: почему нельзя справлять свадьбу 20 февраля?

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Мия Субботина
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Православные 20 февраля чтят память Луки Елладского — греческого монаха, жившего больше тысячи лет назад.

Фото, видео: Wikipedia; www.globallookpress.com / Philippe Lissac, imagebroker/Anju, P Deliss, G_Hanke

Православная церковь 20 февраля чтит память преподобного Луки Елладского — греческого монаха, основателя монастыря Осиос Лукас, жившего более тысячи лет.

Этот день считался самым подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев. Особые свойства на Луку обретала лапчатка — трава, листочки которой напоминают крест. В народе ее называли «могущницей», поскольку она помогала от самых разных болезней. Отсюда и пошло второе название праздника.

История праздника

На Руси в день святого Луки было принято печь пироги с луком. Семья, как правило, съедала только часть блюда, а остальное раздавали нищим — «на счастье». Считалось, что все отданное принесет в дом радость и благополучие.

Что можно делать 20 февраля

День благоприятен для духовного очищения, молитв и размышлений о смысле жизни и бытии. Как правило, на Луку полагалось поминать усопших предков.

Что нельзя делать 20 февраля

Согласно народным приметам, в этот день категорически нельзя ссориться, ругаться, оскорблять близких и таить в себе обиды. По народным приметам, все, что 20 февраля человек совершит плохого, вернется к нему в стократном размере.

Кроме того, нельзя справлять свадьбу. Считается, что сыгранное торжество приведет к несчастной семейной жизни молодых. Брак не принесет удачи и будет недолгим. Причиной расставания влюбленных часто оказывается измена.

Также не рекомендуется увлекаться в этот день чаепитием. Поверье утверждает, что напиток ухудшит здоровье пьющего в день Могущницы. Зеленый или черный чай лучше заменить травяным настоем или чаем, в составе которого должна оказаться и лапчатка.

Приметы

На Луку обычно следили за погодой:

  • Если облака синего цвета, то будет теплая погода.
  • Начало на Луку таять с северной стороны — к теплому лету.

Именины

20 февраля именины празднуют:

  • Александр,
  • Алексей,
  • Лука,
  • Петр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как привлечь вторую половинку 19 февраля.

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