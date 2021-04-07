ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые не подходят друг другу, но счастливы вместе

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Игорь Рязов
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Отношения этих знаков зодиака астрологи считают самыми странными.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Josef Horazny, Martin Sterba, Bernd Jürgens / CHROMORANGE, Mauricio Jordan de Souza Coelho, uwe umstätter, Rudolf, Jeff Tzu-chao Lin

Некоторые пары счастливо живут друг с другом, хотя, казалось бы, абсолютно несовместимы. Астрологи составили ТОП-4 таких странных романтических союзов.

Овен и Телец

Овны очень импульсивны, поэтому их образ жизни можно описать словом «хаос». Тельцы, напротив, ведут размеренную жизнь, ценят комфорт и спокойствие. В теории, представители огненной и земной стихии не должны уживаться вместе, но все же они нередко сходятся. Такие пары часто ссорятся и скандалят, однако это, к удивлению многих, не мешает им оставаться вместе.

Лев и Скорпион

Представители обоих знаков зодиака — властные, энергичные и целеустремленные. Их отношения напоминают бесконечные соревнования –иногда даже по боям без правил. Иногда вода одолевает огонь, иногда пламя побеждает водную стихию, но противостояние все равно продолжается.

Весы и Рыбы

И Рыбы, и Весы обожают грезить и витать в облаках. Многих шокирует, что они оба занимаются в основном строительством воздушных замков, не задумываясь о том, кто будет отвечать за реализацию всех идей. Сами же Весы и Рыбы чувствуют себя вполне комфортно.

Козерог и Козерог

Козероги отличаются небывалой настойчивостью и даже упрямством. Если они начнут соревноваться друг с другом в одной упряжке, то это противостояние грозит стать очень ожесточенным. Так нередко и происходит: Козероги часто бодаются. Зато они понимают друг друга без слов. За счет этого, видимо, и уживаются вместе.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом.

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Какие пары знаков зодиака созданы друг для друга?

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