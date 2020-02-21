Популярное в России пожелание «спокойной ночи» все чаще начинают воспринимать негативно. Специалисты портала «Заговор мага» рассказали, в чем причина этого, а также об опасностях использования этой фразы.

Многие отказываются от пожелания «спокойной ночи» из-за ассоциаций с покойниками. Они возникают из-за сходства фразы с последним напутствием умершим «спи спокойно». Из-за этого некоторым даже кажется, что привычное «спокойной ночи» — это завуалированное пожелание смерти.

«Если взглянуть объективно, то нетрудно заметить, что выводы, мягко говоря, преувеличены. Традиционная фраза подразумевает безмятежный сон, ничем не потревоженный — ни внешними обстоятельствами, ни внутренним мыслительным процессом, ни кошмарами», — успокаивают специалисты.

Однако в некоторых случаях «спокойной ночи» лучше не говорить. Например, теле- и радиоведущие, работающие по ночам, обращаются к аудитории фразой: «Доброй ночи». Это связано с тем, что слушатели и зрители едва ли собираются спать.

Медикам и врачам во время ночной смены обычно говорят: «Хорошего дежурства». Традиционное «спокойной ночи» и тем более сокращенный вариант — «Спокойной» они не используют, чтобы не сглазить или «накаркать».

Несуеверным близким можно желать «спокойной ночи» без каких-либо опасений. Особенно, если вы знаете образ жизни человека и уверены, что ночью он собирается спать.

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