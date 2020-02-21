Люди с давних пор уверены, что поздравлять человека с днем рождения заранее — дурная примета. Обычай пошел с того времени, когда именинников чествовали в День ангела (день крещения ребенка). Младенца несли в Церковь не сразу, а спустя какое-то время после появления на свет.

Получается, что в течение нескольких дней малыш не был под защитой небесных сил. Естественно, что поздравлять человека в его фактический день рождения считалось ужасным поступком.

Что может случиться

Раннее поздравление может привести к неприятным, а порой и вовсе трагичным событиям в жизни именинника.

— ни одно из пожеланий не сбудется, ведь обычно их исполняет ангел-хранитель. Но до рождения именинника небесный служитель еще «не работает»;

— у человека могут возникнуть проблемы со здоровьем. Считается, что все поздравления и пожелания, высказанные заранее, уходят на подпитку злым духам;

— поздравитель забирает у именинника все, чего ему желает. Одно из поверий гласит, что последний может вообще не дожить до собственного дня рождения. Об этом пишет Zagovormaga.

Как избежать последствий, если поздравили заранее

Для очистки от негативного влияния раннего поздравления именинник может провести специальный обряд. Нужно приготовить пирог с яйцом и гречей, и разломить его над головой «виновника» торжества. Затем следует отнести хлебобулочное изделие на перекресток и оставить там. Считается, что такой дар задобрит злых духов.

Помимо этого, именинник может начитать заговор. Повторить его следует тринадцать раз.

«Хочу долго жить и всех врагов пережить», — следует сказать человеку.

Также рекомендуется прицепить булавку к внутренней стороне одежды. Издавна это считается хорошим средством от дурного сглаза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым.