ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые обречены на расставание

Астрологи назвали четыре зодиакальных пары, которые обречены на расставание, пишет сайт Popcornnews.ru. По мнению экспертов, такие союзы вряд ли способны долго существовать из-за несовпадения характеров партнеров, взглядов и приоритетов.

Скорпион и Весы

В этом непростом союзе Скорпион подминает более гибкие и терпеливые Весы под себя, а Весам приходится идти на поводу и переступать через свои принципы. Но предел прочности есть у всех. Чаще всего Весы первыми выходят из этой игры, объявляя партнеру о расставании.

Пропасть между этими знаками создают кардинальные различия нравов. Весы любят витать в облаках и часто рассуждать о планах на жизнь. Скорпионы же трезво оценивают действительность и слову предпочитают действие. Весы идеализируют окружающих, а на проблемы смотрят сквозь розовые очки. Скорпионы решают проблемы по мере возможности, в том числе избавляясь от общества неугодных людей. По этим причинам представители двух знаков некомфортно чувствуют себя друг с другом.

Рыбы и Лев

Понимание, что они обречены на разрыв, приходит Рыбам и Львам далеко не сразу. Сперва их сближает необузданная страсть. Сильное желание Льва умножается на недоступность Рыб, что подогревает взаимный интерес. Однако спустя время к обоим приходит разочарование.

Активных Львов раздражает инертность Рыб, их бесхарактерность и нерешительность. А Рыбы не могут смириться с меркантильностью Львов. Все это приводит к постоянным размолвкам. Чтобы сохранить отношения, рожденным под этими знаками, придется принять особенности партнера и запастись терпением.

Козерог и Водолей

Еще дольше могут продержаться друг с другом Козерог и Водолей, поскольку «рогатый» представитель зодиакального круга больше сосредоточен на партнере и считается одним из самых верных знаков.

В начале отношений Козерог в восторге от возвышенности Водолея. Но вскоре ему начнет казаться, что свободолюбивый Водолей увлечен лишь собой, своими планами и творческими исканиями. А Водолею не нравится излишняя рассудительность Козерога и недостаток поддержки с его стороны. Такая пара может продержаться за счет различия темпераментов и взаимного дополнения. Но если влюбленные не добьются развития отношений, печальный финал обеспечен.

Рак и Стрелец

Продолжительная гармония в этом союзе нарушается несовпадением приоритетов. Поначалу Раков вдохновляет оптимизм и подвижность Стрельцов, а тем нравится постоянство и заботливое отношение к партнеру со стороны Раков.

Идеальные дружеские и любовные отношения заканчиваются, когда Стрелец начинает искать перемен. Рак же, напротив, привык жить по привычному укладу и не готов поддерживать очередные безумства партнера. Вскоре каждый из них поймет, что они разные люди, и откажется жить в ущемляющих их условиях.

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