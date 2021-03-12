Стоит ли совмещать Масленицу и Великий пост? Советы гастроэнтеролога

С последней недели февраля и до наступления православной Пасхи у россиян начинается настоящее гастрономическое испытание. Сначала приходит масленичная неделя, когда мы лакомимся блинами и другими традиционными жирными блюдами, а после начинается строгий Великий пост. Выдержать такую «религиозную» разгрузку могут далеко не все. Лишь 14% православных россиян придерживаются строгих ограничений во время поста, подсчитали ВЦИОМ в 2019-м. А вот блины во время Сырной седмицы оказываются на столах большей части населения России.

В беседе с врачом гастроэнтерологом Нурией Диановой 5-tv.ru выяснил, как не переесть в Масленицу и кому не следует переходить на Великий пост после нее.

Как правильно есть блины?

Не стоит ограничивать себя в желании съесть пару блинчиков в масленичную неделю. Гастроэнтеролог посоветовала есть блины с утра, заменяя ими сложные углеводы, например, каши. Но обязательно добавьте к ним белковый элемент. В этом случае к блинам хорошо подойдет творог, слабосоленая нежирная рыба, сыры моцарелла и пармезан. Также можно добавить фрукты и орехи.

Фото: ТАСС / YAY / Irina Finaeva

Блины можно есть и на обед, но не закусывать их жирной красной рыбой, икрой и маслом. Да, это вкусно, но такое сочетание может вызвать обострения у людей, имеющих проблемы с желчным пузырем и поджелудочной железой. Порция должна восприниматься как полноценный прием пищи, а не перекус.

Ужинать блинами диетолог не советует, потому что такие продукты имеют свойство задерживать воду в организме и хуже усваиваются в темное время суток. Стоит отказаться от сладких наполнителей, например, сгущенки и шоколадных паст. Сочетание сложных и быстрых углеводов — прямая дорога к набору лишнего веса.

Нурия Дианова

Врач-гастроэнтеролог — Если ограничивать себя по часам и правильно подбирать сочетания продуктов, то проблем с лишним весом не возникнет.

Но несмотря на высокую калорийность блинов, обойти их стороной вряд ли удастся, парочка обязательно окажется на вашей тарелке. Масленицу отмечают в нашей стране много веков. Лучше позволить себе лакомство во время праздника, чем сорваться после.

Правильно ли садиться на Великий пост после Масленицы?

В XXI веке Великий пост воспринимается не только как очищение духа и тела, но и прекрасный повод разгрузить организм, особенно после Сырной седмицы. Рестораны и кафе ежегодно составляют «постное меню»: можно сказать, пытаются «подсадить» людей на диетическое религиозное питание. Настоящий пост, который обычно длится 48 дней, могут выдержать лишь единицы.

В пост из холодильника убирают все продукты животного происхождения, а в некоторые дни запрещается употреблять пищу, прошедшую термическую обработку. Добавление масел, необходимых для правильной работы ЖКТ, допускаются только по субботам и воскресеньям. Иногда батюшки разрешают не исключать из питания обезжиренный или нежирный творог.

Фото: ТАСС / Наталия Федосенко

Еда должна быть простой, растительной и дешевой. Сэкономленные на продуктах деньги советуется отдавать на благотворительность. Не стоит забывать, что пост — это не только про еду, но и про Бога. Исповедь, молитвы и другие религиозные действия должны обязательно присутствовать в этот период. От земных радостей и соблазнов тоже стоит отказаться.

Нурия Дианова считает, что переход на пост после сытой Масленицы — «американские горки» для организма. В диетологии нет мнения, что Великий пост — разгрузочный период после масленичной недели. Для того, чтобы разгрузить организм, не обязательно ему следовать.

Нурия Дианова

Врач-гастроэнтеролог — Сочетание, конечно, провоцирующее для людей, имеющих проблемы с ЖКТ, потому что сначала идет обилие еды, а потом резкое ограничение. Я могу сказать, что большое изобилие может спровоцировать любые заболевания. Но не только проблемы с желудком, но, например, желчную колику.

Если такие долговременные посты ни разу не практиковались вами, то гастроэнтеролог советует устраивать разгрузочные дни после праздников живота. Один день в неделю на овощах — отличная панацея для восстановления желудка. Это не нанесет вреда, потому что белковая циркуляция сохраняется с прошедшего дня. На овощах можно сидеть и несколько дней, но тогда организм начнет потреблять другие ресурсы, например, углеводы и клетчатку.

Белок очень важен для чувства сытости и насыщения желудка, поэтому непривыкшим к постам, постоянное чувство голода может создавать проблемы. Не все крупы способны насытить человека, хотя они являются углеводами и имеют белок. Дианова советует отказаться от употребления риса, кус куса и манки, а предпочтение отдать гречке, овсянке, киноа и полбе.

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если вы решили следовать Великому посту. Те или иные противопоказания могут спровоцировать проблемы ЖКТ. Также не рекомендуется поститься беременным и родившим год назад. Женщине требуется в среднем полтора года на восстановление ресурсов организма после родов. Врач не советует поститься и тем, у кого есть проблемы со здоровьем, а особенно наблюдающимся у гастроэнтеролога.