Лаптев день: что можно и нельзя делать 22 февраля

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 11 163

Лень и праздность в этот день решительно осуждались — крестьяне начинали готовиться к приходу весны.

Лаптев день: что можно и нельзя делать 22 февраля

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Православные верующие почитают 22 февраля память мученика Никифора из Антиохии Сирской. А на Руси этот день называли «лаптевым» и соблюдали ряд норм и запретов.

История мученика Никифора

Никифор Антиохийский жил во II веке и дружил с церковным старостой Саприкием. У них были настолько близкие отношения, что многие считали их родными братьями. Однако в один день друзья сильно поссорились — они даже отказывались ходить друг с другом по одной дороге.

Какое-то время спустя Никифор решил, что причиной их раздора стал промысел Дьявола. Тогда он послал знакомых к старому другу, чтобы они передали тому слова извинения. Позже мученик святой пошел лично, но Саприкий каждый раз отказывался его слушать.

В это же время начались гонения на христиан. Саприкия схватили и потребовали отказаться от веры. Церковный староста выдержал все истязания и тогда его приговорили к казни. Испугавшись, он пообещал отречься от веры, но тут за него вступился Никифор. Он предложил свою жизнь в обмен на жизнь друга, и был казнен.

Что можно делать 22 февраля

В этот день было принято заниматься плетением лаптей и починкой обуви, пишет utro.ru. Поэтому на Руси этот день называли еще и лаптьевым, а также «Никифоры-Панкраты», «Никифор» и «капельницы». И все эти названия говорят, что скоро придет тепло, предстоит много труда и забот.

Крестьяне начинали готовиться к работам в поле: приближалась весна, а вместе с ней посевная. Чтобы предсказать урожай, не накликать беду, крестьяне соблюдали ряд запретов.

Что нельзя делать 22 февраля

Категорически запрещалось в этот день лениться и праздно проводить время. Хорошая подготовка к посевной гарантировала богатый урожай, поэтому подходить к этому занятию нужно было особо тщательно. Хороший работник знал, что чем больше поработаешь в этот день, тем сытнее поешь в холода.

Также в этот день хозяйки занимались наведением порядка в доме: выбивали ковры, стирали белье, мыли полы.

Народные приметы на 22 февраля

  • Если в Лаптев день установилась теплая погода, то скоро наступят холода;
  • Если мороз, а деревья в лесу шумят — это к потеплению;
  • Наступление тепла также предвещал налипающий на деревья снег;
  • Сильный мороз в этот день предвещает, что снегопада или вьюги в ближайшее время не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что можно и нельзя делать в день Прохора-Чудотворца 23 февраля.

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