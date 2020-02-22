Лаптев день: что можно и категорически нельзя делать 22 февраля

Православные верующие почитают 22 февраля память мученика Никифора из Антиохии Сирской. На Руси этот день называли «лаптевым» и соблюдали ряд норм и запретов.

История праздника

Никифор Антиохийский жил в II веке и очень дружил с церковным старостой Саприкием. У них были настолько близкие отношения, что многие считали их родными братьями. Однако в один день друзья сильно поссорились — они даже отказывались ходить друг с другом по одной дороге.

Какое-то время спустя Никифор решил, что причиной их раздора стал промысел Дьявола. Тогда он послал знакомых к старому другу, чтобы они передали тому слова извинения. Позже мученик святой пошел лично, но Саприкий каждый раз отказывался его слушать.

В это же время начались гонения на христиан. Саприкия схватили и потребовали отказаться от веры. Церковный староста выдержал все истязания и тогда его приговорили к казни. Испугавшись, он пообещал отречься, но тут за него вступился Никифор. Он предложил свою жизнь в обмен на жизнь друга, и был казнен.

Что можно делать 22 февраля

На Руси этот день называли «Никифоры-Панкраты», «Никифор», «лаптев день» и «капельницы». В него было принято заниматься плетением лаптей и починкой обуви. Также крестьяне начинали готовиться к работам в поле: приближалась весна, а вместе с ней посевная.

Что нельзя делать 22 февраля

Категорически запрещалось в этот день лениться и праздно проводить время. Хорошая подготовка к посевной гарантировала богатый урожай, поэтому подходить к этому занятию нужно было особо тщательно. Также в этот день занимались наведением порядка в доме и другими бытовыми делами.

Приметы на 22 февраля

Если в Лаптев день установилась теплая погода, то скоро наступят холода;

Если, наоборот, мороз, а деревья в лесу шумят, это к потеплению;

Наступление тепла также предвещал налипающий на деревья снег;

Сильный мороз в этот день предвещает, что снегопада или вьюги в ближайшее время не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 21 февраля нельзя точить ножи и другие колюще-режущие предметы.