Ямальские чиновники оказались причастны к съемкам детского порно

Чиновники администрации Ямальского района и местный бизнесмен оказались связаны с созданием детского порно. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал URA.RU.

«В рамках уголовного дела при обыске у бизнесмена были обнаружены материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что записи у бизнесмена были обнаружены случайно при обысках в рамках другого уголовного дела. В новом преступлении также оказались замешаны четверо госслужащих районной администрации. Информация о них тщательно скрывается, потому что «все боятся огласки».

Для съемок преступники использовали мальчиков и девочек из неблагополучных семей. Покупателей детского порно они находили за границей.

В окружном Следственном управлении СК РФ сказали, что в рамках расследования уголовного дела были взяты под стражу два человека. Их подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц младше 14 лет (часть четвертая статьи 132 УК РФ). Имена подозреваемых не раскрываются.