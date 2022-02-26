Мартынов день: что можно и нельзя делать 26 февраля

Православные верующие 26 февраля празднуют Мартынов день или Светлый день. Назван он так в честь отшельника Мартиниана, жившего в V веке.

Кто такой Мартиниан Палестинский

Мартиниан родился в древнем иудейском городе Кесария. После того как город отошел Римской империи и был включен в провинцию Палестина, его стали называть Кесарией Палестинской. Отсюда и пошло двойное имя святого.

Святой большую часть жизни прожил в уединении. Был наделен даром исцеления людей и изгнания бесов. В XVIII он начал отшельническую жизнь, поселившись в пустыне рядом с горой «Место ковчега». Все следующие годы он боролся с искушением.

По преданию, нечистый дух внушил городской блуднице идею соблазнить праведного молодого человека. Она постучалась к нему в келью и скромно попросила ночлег в дождливую ночь. Утром она облачилась в красивый наряд и стала просить Мартиниана ответить на ее чувства и вступить с ней в связь. Тот практически поддался уговорам, однако потом его обуяло сильное раскаяние. Тогда он разжег костер и дважды вошел в него, чтобы усмирить плоть и подумать о душе.

Поступок Мартиниана так удивил блудницу, что та раскаялась в своем поступке, сожгла украшения и по совету святого отправилась на 12 лет в вифлиемский монастырь Павлы. За покаяние и строгую аскезу женщина получила дар исцеления.

Через семь месяцев ожоги на ногах отшельника зажили, он решил окончательно уйти от людей, переселившись на утес посреди моря. Два-три раза в год корабельщик доставлял ему припасы в обмен на плетеные из пальмовых листьев корзины. Мартиниан в течение шести (по другим источникам — десяти) лет стойко переносил все тяготы проживания в суровых условиях и неустанно молился.

Нечистый дух запугивал его 17-метровыми волнами, а однажды подстроил кораблекрушение, из которого спаслась молодая девушка. Мартиниан вытащил ее из воды, показал свои скромные запасы продовольствия, посоветовал ей плести корзины и ждать корабельщика, а сам тут же бросился в воду, не дожидаясь нового искушения. Святой не погиб — из бушующего моря на берег его доставил дельфин.

Следующие два года Мартиниан путешествовал, нигде не задерживаясь. Он обошел 164 города, пока не очутился в Афинах. Там он вошел в церковь и мирно скончался на скамье. Житие преподобного заканчивается историей о спасенной девушке. Она дождалась корабельщика, но решила тоже стать отшельницей и прожила шесть лет на скале в молитвах, а после была похоронена с почестями в Кесарии.

Что можно делать 26 февраля?

Святой Мартиниан, или как его назвали в народе, Мартын, почитается как покровитель семьи и укротитель страстей.

В Мартынов день следует хорошенько поработать. Трудолюбивый заслужит награду и счастье. Ленивых же ждет суровое наказание.

Главное правило на 26 февраля — уборка. Разобраться следует как в жилище, так и в самом себе. Говорят, самое важное сегодня — очистить голову от дурных мыслей, не думать ни о чем плохом.

Людям с плохим зрением в Мартынов день нужно выйти ночью на улицу и звать по именам звезды, чтобы они ярче светили. Считается, что такой обряд прибавляет глазам зоркости. Также проводились обряды от порчи и сглаза.

Чего нельзя делать в Мартынов день

Женщинам любого возраста 26 февраля запрещалось заниматься рукоделием — вышивать, шить, вязать, прясть. По преданию, кто ослушается — ослепнет навсегда.

В Мартынов день нежелательно выяснять отношения — к согласию все равно не прийти, а поссориться можно легко. Также нежелательно принимать поспешных решений.

Рекомендуется отложить большие покупки. Крупных денежных трат лучше избежать, чтобы не сидеть с пустым кошельком весь год.

Народные приметы на 26 февраля

По погоде на Мартынов день предсказывали всю грядущую весну.

На Мартына солнечно — жди теплую весну.

День пасмурный и холодный — сезон выдастся дождливым.

Морозная погода — лето будет засушливым;

Кошка часто чихает — к резкому похолоданию;

Снег начал таять — весна пришла.

Птицы звонко поют на Мартына — тепло рано наступит.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что можно и нельзя делать 27 февраля на Кирилла Весноуказчика.