Украинец облил себя бензином и поджег у офиса Зеленского

Житель Украины попытался совершить акт самосожжения у здания офиса президента страны Владимира Зеленского. Он облил себя бензином и поджег, сообщают украинские телеканалы.

Окружающие оперативно оказали помощь горящему мужчине, сбив с него огонь подручными средствами. На пострадавшем обгорела одежда. Сам он сказал, что с ним все нормально.

Приехавшие на место медики положили украинца на носилки и поместили в автомобиль скорой помощи. На его теле множество ожогов разной степени тяжести.

Инцидент произошел во время протестной акции против медицинской реформы. При этом пока не известно имеет ли мужчина отношение к этому мероприятию или привлекал внимание к другой проблеме.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом самосожжении на Украине. Его у здания Минобороны страны совершил бывший военный.