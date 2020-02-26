Украинец облил себя бензином и поджег у офиса Зеленского
Окружающие быстро оказали помощь мужчине, сбив с него огонь.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
Пять женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии — видео
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые не подходят друг другу, но счастливы вместе
Фото, видео: tsn.ua, Telegram
Житель Украины попытался совершить акт самосожжения у здания офиса президента страны Владимира Зеленского. Он облил себя бензином и поджег, сообщают украинские телеканалы.
Окружающие оперативно оказали помощь горящему мужчине, сбив с него огонь подручными средствами. На пострадавшем обгорела одежда. Сам он сказал, что с ним все нормально.
Приехавшие на место медики положили украинца на носилки и поместили в автомобиль скорой помощи. На его теле множество ожогов разной степени тяжести.
Инцидент произошел во время протестной акции против медицинской реформы. При этом пока не известно имеет ли мужчина отношение к этому мероприятию или привлекал внимание к другой проблеме.
Ранее 5-tv.ru сообщал о другом самосожжении на Украине. Его у здания Минобороны страны совершил бывший военный.
Нашли ошибку?