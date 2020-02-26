Российский политолог Сергей Кургинян прокомментировал намерение президента Украины Владимира Зеленского ежегодно отмечать День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь.

По мнению эксперта, Владимир Зеленский отнюдь не настроен на компромисс и «будет наращивать конфронтацию между Россией и Украиной».

«Это такая очень странная особь, которая чем больше обещала, что она будет примирять, тем больше обычно, наоборот, организовывать вот эту конфронтацию. Это не столько указания Запада, это его внутренняя позиция, он так устроен. Никто до сих пор не понял, что он человек опасный. Опасный в силу своей специфической психической организации. Я не хочу утверждать, что он действительно крупно не здоров, но он не вполне адекватен», — заявил политолог.

По словам Сергея Кургиняна, если бы Владимир Зеленский действительно хотел примирения, то он оставил бы вопрос о Крыме в стороне. Также президенту Украины, жаждущему налаживанию отношений, следовало бы, как утверждает эксперт, «маневрировать на Донбассе, а не нарываться».

«Жду неприятностей от него, даже больше, чем от его прямолинейно тупого предшественника. Потому что, вот этот гибкий типаж, обычно еще опаснее. Какие-то штурмовые бригады они создают, якобы для защиты населения. Но штурмовые бригады не создают для защиты, их создают для атаки!» — высказался специалист.

Сергей Кургинян утверждает, что украинский лидер «пахнет войной», только этого пока никто не замечает.

Ситуацию с возможным празднованием на Украине Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь прокомментировал еще один политолог — Виктор Харабуга. По его мнению, к идее создания подобного праздника Владимир Зеленский отношения практически не имеет.

«Они это делают не сами, а под руководством своих вашингтонских кураторов. Они отрабатывают свою схему давления на Крым. Ну, и чтобы тема не забывалась. Она для всего мира становится неактуальна», — сказал эксперт.

5-tv.ru

Виктор Харабуга напомнил, что «крымчане сами по себе в подавляющем большинстве проголосовали за то, чтобы Крым находился в составе Российской Федерации». Политолог также заявил — по его мнению, границы самой Украины условны.

«Границы ее тоже условны, поскольку Украина вышла из состава СССР с грубыми нарушениями законодательства», — уверен Харабуга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинец облил себя бензином и поджег у офиса Владимира Зеленского.