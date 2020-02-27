🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 февраля, растущая Луна в знаке Овнов обещает всем знакам зодиака улучшение самочувствия, а также физическую и эмоциональную активность. Это время идеально подойдет для планирования всех своих самых важных и ответственных дел. Однако возможны конфликты, опрометчивые решения.

♈ Овен

Помните, что все дела могут выйти из-под контроля. Ведь мы находимся в ретроградном Меркурии! Но прежде чем вы вынесете проблему наружу или примите роль жертвы, загляните внутрь себя. Есть вероятность, что вы слишком грубы к себе или другим. К слову, вас ожидает сюрприз, но единственный способ получить желаемое — это стать добрее и не сопротивляться судьбе.

Космический совет: научитесь быть добрее и внимательнее к другим.

♉ Телец

Тельцы, вы действительно усвоили урок? И забыли боль? Помните, что вас будет проверять Вселенная, потому что она хочет, чтобы вы стали сильнее. Определенная степень принятия поможет вам найти время для перемен. Когда дело доходит до принятия решений, находите баланс между головой и сердцем. Это поможет вам двигаться вперед в правильном направлении.

Космический совет: пришло время усвоить урок и стать сильнее.

♊ Близнецы

Близнецы, запомните: ваша победа переоценена. Вы должны падать время от времени. Вы должны вернуться домой с разбитым сердцем или ушибленным коленом. Это означает, что вы сделали усилие и попробовали что-то, что не происходит по щелчку пальцев. Ваша цель на этой неделе: войти в контакт с вашей внутренней энергией. Никогда не поздно открыть себя с новой стороны.

Космический совет: веселитесь и не бойтесь ошибаться.

♋ Рак

Раки, разница между теми, кто что-то делает, и теми, кто ничего не делает, заключается не только в навыках и возможностях. Именно готовность рисковать отличает одного человека от другого. Раки, перестаньте бояться. Отпустите мысль о том, кто вы есть, когда вы развиваетесь. Эта новая глава вашей жизни требует сочетания смелости и инициативы.

Космический совет: начинайте развиваться.

♌ Лев

Львы, духовная амнезия заставляет забывать о своих корнях. Мы теряем ощущение того, кто мы и откуда пришли. Но что-то внутри вас меняется и это помогает заглянуть внутрь себя. Вы не только поднимаете свое сознание, но и осознаете, что вы — существо света. Похороните драгоценности, спрятанные глубоко в вашей душе, как вы держите пространство для тех, кто вокруг вас, чтобы сделать то же самое. Поверьте, что окружающие, идущие по тому же пути, получат пользу от вашей мудрости.

Космический совет: верьте в свои способности к самоанализу.

♍ Дева

Девы, готовы получить повышение? Сейчас самый подходящий момент для этого. Если вы чувствуете, что так и должно быть, то соглашайтесь. Подъем, который вы испытываете прямо сейчас, приведет вас к успеху. Знайте, что пришло время установить контакт с нужными людьми.

Космический совет: готовьтесь подняться на уровень выше.

♎ Весы

Итак, кто-то совершил ошибку. Но не будем забывать, что и вы тоже. Значит, вы квиты, не так ли? В любом случае у вас есть два варианта: продолжать помнить обиду или пойти навстречу. Знайте, что прощение касается не только другого человека. На карту поставлена ваша личная свобода. Научиться управлять своими ожиданиями — это еще один урок, который Вселенная вас просит усвоить. Имейте в виду, что каждый имеет дело со своей собственной борьбой, о которой вы ничего не знаете.

Космический совет: прощение освободит вас.

♏ Скорпион

Сегодня Луна покровительствует Скорпионам — это значит, что вам повезет. Запомните: речь идет о работе и деньгах. О чудо! Новая возможность (та, которую вы ждали) может прийти к вам. В качестве альтернативы вы можете инвестировать в собственный бизнес или обсуждать денежные вопросы. Ключ к успеху — научиться вкладывать финансы туда, где вас ждет прибыль.

Космический совет: у вас появятся новые возможности на работе.

♐ Стрелец

Откуда возникает это чувство неудовлетворенности? Может быть, вы делаете слишком мало из того, что радует вашу душу? Вселенная просит вас обратить внимание на глобальные вещи и перестроиться на выбранный путь. Проекты, над которыми вы работаете прямо сейчас, могут понадобиться вам лишь в краткосрочной перспективе, но они не помогут в росте и не улучшат ваши финансы. Это то, о чем нужно помнить, когда вы думаете, что изо всех сил пытаетесь сделать правильный выбор.

Космический совет: занимайтесь больше тем, что доставляет удовольствие.

♑ Козерог

Козероги, любовь с первого взгляда переоценена. Величайшие романы развиваются в течение определенного периода времени, и это то, что вы начинаете осознавать. Познакомься с этим на более глубоком уровне, Козерог. Вселенная помогает вам, чтобы открыть новые впечатления. Помните, вам не нужно притворяться кем-то, будьте собой. Поверьте, что окружающие оценят вашу искренность.

Космический совет: берегите вашу любовь, которая со временем станет только крепче.

♒ Водолей

Сейчас происходит некая перестройка вашей личности. Может быть, это часть того, кем вы были раньше, но не то, кем вы становитесь. Если это вызывает у вас столько беспокойство, то лучше отпустить. Вселенная просит обратить внимание на психическое здоровье, поскольку вы устраняете последствия травмирующих событий. Следующий шаг: найти способ облегчить свое настроение. Возможно, это будет долгая прогулка на природе или увлечение астрологией, чтобы разгадать тайны жизни.

Космический совет: обратите внимание на свое психическое здоровье.

♊ Рыбы

Часто, когда мы решаем жить осознанно, мы печалимся о материальных удовольствиях. Но кто сказал, что вы не можете совершенствоваться в йоге днем ​​и наслаждаться бокалом вина, наблюдая за заходом солнца? Это называется тонкое искусство баланса, Рыбы, и сегодня вас просят охватить все аспекты себя. Если вы сомневаетесь, выберите то, что буддисты называют «срединным путем». Умеренность — это ключ к миру и гармонии, к которым вы стремитесь.

Космический совет: выберите средний путь.

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