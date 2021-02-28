День Онисима-Зимобора: что можно и категорически нельзя делать 28 февраля

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Ниса Мурзанаева
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В этот день православные верующие чтут память апостола Онисима. Праздник считается идеальным временем для проведения обряда гадания.

День Онисима-Зимобора: что можно и категорически нельзя делать 28 февраля

Фото: www.globallookpress.com © Mauricio Jordan de Souza Coelho

Православные верующие 28 февраля чтут память святого апостола Онисима. Он был рабом зажиточного христианина. Однажды, провинившись перед хозяином, он испугался наказания и преследования и бежал в Рим.

Там беглый раб был заточен в тюрьму, где встретил апостола Павла. Последний написал письмо хозяину Онисима с тем, чтобы тот простил слугу. Зажиточный верующий не только отпустил обиду на прислужника, но и подарил ему свободу.

Онисим стал служить апостолам и до самой смерти проповедовал Слово Божие.

Праздник во имя чествования святого Онисима считается днем, когда весна побеждает зиму, и наступает потепление. Поэтому апостола прозвали Зимобором.

Что можно делать 28 февраля

Онисим с давних пор считается покровителем овец и пастухов. Древние верили, что пышный праздничный ужин в этот день обеспечит благосостояние и довольство семье на протяжении всего последующего года.

28 февраля следует пригласить в гости родственников или друзей, находящихся в трудном материальном положении. Нужно от души их попотчевать домашними угощениями. Это принесет в дом достаток.

Что категорически нельзя делать 28 февраля

Не следует давать в этот день никаких обещаний или верить словам других. Все равно они не смогут сбыться. Точно так же, как и долгосрочные планы.

А вот для гаданий 28 февраля подходит идеально. Считается, что даже сон, приснившийся человеку в этот день, имеет пророческое толкование.

Приметы на 28 февраля

— подарок из овчины в этот день — к великому счастью;

— яркая луна на чистом небе — к долгому морозу;

— красно-оранжевый закат — к сильной метели в ближайшие дни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что евангелист предсказывает гибель почти трех миллиардов человек от коронавируса.

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