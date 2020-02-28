Лунный календарь: Когда стричься в марте, чтобы привлечь богатство и любовь

Чтобы привлечь в жизнь благополучие, богатство, счастье и любовь, необходимо учитывать Лунный календарь. В нем приводится прогноз на каждый день и отмечается время, когда лучше всего заняться тем или иным делом. Чтобы помочь модницам определиться с датой похода к парикмахеру, издание Clutch привело календарь стрижек на март 2020 года

Исходя из него, можно сделать вывод, что в ближайшем месяце слишком много неподходящих дней для экспериментов с волосами и значительно меньше благоприятных периодов, поэтому на них следует обратить особое внимание.

Неблагоприятные дни для стрижек в марте

Не рекомендуется обрезать волосы:

1 марта;

3 марта;

9 марта;

10 марта;

11 марта;

13 марта;

17 марта;

19 марта;

20 марта;

22 марта;

27 марта;

31 марта.

Благоприятные дни для стрижек

4 марта

Растущая Луна в Раке

Те, кто предпочтут освежить свой образ 4 марта, одновременно с новым имиджем приобретут колоссальный запас энергии. У них повысится иммунитет к болезням, а также возрастет выносливость к физическим нагрузкам. В свою очередь, окрашивание позволит стать успешнее в работе и бизнесе.

5 марта

Растущая Луна в Раке

Стрижка 5 марта позитивно повлияет на материальное благосостояние человека. У тех, кто решит преобразиться в этот день, увеличатся доходы. Также возможны приятные перемены в личной жизни. Окрашивание принесет продвижение по карьерной лестнице.

6 марта

Растущая Луна в Раке

Изменение прически 6 марта также неразрывно связано с успехами в карьере и бизнесе. Тех, кто отважился на эксперименты с волосами в этот день, возможно, ждет повышение заработной платы. Покраска волос тоже принесет материальное благополучие.

7 марта

Растущая Луна во Льве

У тех, кто запишется к парикмахеру 7 марта, моментально обострится интуиция, которая подскажет, как повести себя в сложных ситуациях. Окрашивание в этот день никак не повлияет на жизнь.

15 марта

Убывающая Луна в Стрельце

Тем, кто хочет укрепить свое здоровье, рекомендуется стричься именно 15 марта. Эксперименты с волосами в этот день благоприятно повлияют на иммунитет и устойчивость организма к различным заболеваниям. В то же время окрашивание в светлые, медовые оттенки позволит привлечь новые знакомства с влиятельными людьми.

21 марта

Убывающая Луна в Водолее

21 марта лучше менять образ тем, кто мечтает завоевать сердца многочисленных кавалеров. Стрижка в этот день придаст вам шарм и обаяние, а окрашивание принесет успех как в личной жизни, так и на работе.

25 марта

Растущая Луна в Овне

Если вы решили кардинально изменить свой имидж 25 марта, то вы не прогадали. Скорее всего, эксперимент со стилем получится удачным, а вместе с ним в вашу жизнь придет удача и богатство. Это касается как стрижек, так и окрашивания волос.

26 марта

Растущая Луна в Овне

26 марта красить волосы не рекомендуется, а вот постричься — самое время для тех, кто всегда мечтал обогатиться. Поход к парикмахеру в этот день обернется для вас увеличением доходов и продвижением по карьерной лестнице.

28 марта

Растущая Луна в Тельце

28 марта — самый лучший день для стрижки в этом месяце. Те, кто решил изменить прическу в этот день, привлекут в жизнь финансовое обогащение, успех на работе и на личном фронте, а также моментально избавятся от всех болезней. Окрашивание волос сделает вас более здоровым и бодрым.

30 марта

Растущая Луна в Близнецах

После стрижки 30 марта каждый станет чувствовать себя бодрее и начнет лучше интуитивно воспринимать мир и видеть скрытое, что позволит быстро решать все дела. Окрашивание волос в любой цвет повысит притягательность. От вас будет невозможно оторвать глаз.

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