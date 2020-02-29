Коллеги Лены Лениной заподозрили, что ее свадьба была фальшивой

Коллеги писательницы и светской львицы Лены Лениной сомневаются, что ее свадьба с 38-летний шеф-поваром одного из столичных ресторанов Антоном Игнатовым была настоящей. Такое мнение высказали участники шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», куда дама, которая еще недавно категорично заявляла, что больше никогда не отправится под венец, пришла рассказать о своей семейной жизни. Пышное торжество по случаю бракосочетания было устроено накануне Дня святого Валентина и собрало множество знаменитостей.

Но, как пишут «Дни.ру», Рустам Солнцев назвал это действо «фальшаком», а Станислав Садальский предположил, что Ленина затеяла его, чтобы покрасоваться. По его словам, женщина не очень умна и собрала вокруг себя людей, которые используют ее для пиара. Первому бизнес-леди ответила, что бывший участник «Дома-2» сам пиарщик, а потому его умозаключение ее не удивляет. Второму заявила, что с радостью дарит новому мужу свой «капитал» в виде громкого имени.

Кроме того, в процессе споров выяснилось, что молодожены ждут ребенка. У Лениной уже есть сын от первого брака, но она давно хотела второго малыша и наняла для реализации своей мечты суррогатную мать. При этом, как отмечает издание, знаменитость путалась в показаниях — то заявляла, что не может зачать сама, то — не может выносить ребенка, то говорила, что еще в состоянии родить.

Окончательно всех сразил Никита Джигурда, заявивший что считает чувства Елены и Антона искренними, но подкрепивший свой тезис странным аргументом: он объявил на всю страну, что в 2016 году должен был стать мужем Лениной и донором спермы для ее ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о громкой свадьбе Лены Лениной, на которой она неожиданно появилась стриженной под мальчика.