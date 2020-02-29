🧙‍♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на 29 февраля. Это необычный день, так как случается он лишь раз в четыре года. Астрологи предупреждают, что сегодня возможны необычные и даже неприятные события. Некоторые могут почувствовать упадок сил. Однако противовес будет оказывать растущая Луна в Тельце, которая по обыкновению сулит удачу и успех в делах. Впрочем, звезды настаивают, что сегодня многим людям стоит провести время ничего не делая. Хороший отдых будет лучшим делом дня.

♈ Овен

Наступающая весна — это время перерождения, плодородия и обновления, а вы, дорогой Овен, на данный момент являетесь источником идей. Обратите внимание на то, что происходит в вашей жизни. Знайте, что вас поддерживают силы Вселенной. Сегодня вам также рекомендуется принимать решения осознанно. Речь не о том, чтобы сесть на диету или быстро стать вегетарианцем. Резкие изменения в образе жизни редко бывают устойчивыми. Вместо этого вам стоит найти то, что работает на ваше благо. Выбор «золотой середины» — лучший путь вперед.

Космический совет: обратите внимание на идеи, которые приходят извне вашего пространства.

♉ Телец

Вы держали свое недовольство довольно длительное время, не так ли? А не думаете ли вы, что это блокирует поток любви в вашем существовании? Телец, обратите внимание на то, что говорит вам ваше сердце. Осознайте необработанные эмоции, набравшись смелости, чтобы отпустить все это. Помните, прощение касается не только другого человека. В первую очередь вы освобождаете себя от груза.

Космический совет: прощение освободит вас.

♊ Близнецы

У всех бывают взлеты и падения. Что делает ваши отношения крепкими, так это ваша готовность что-то решать, несмотря на «катание на американских горках». Врата надежды и исцеления открываются для вас. Поверьте, что вы приближаетесь к лучшему времени. Если вы решите остаться вместе или быть порознь, вы обнаружите, что в вашем сердце есть любовь. Близнецы, которые имеют отношения уже некоторое время, обнаружат, что внезапный поворот событий помогает им приблизиться к истине.

Космический совет: найдите свой священный союз.

♋ Рак

Отложив уборку в доме или, например, на рабочем столе, что вы чувствуете? Может быть захламив окружающее пространство вы пытаетесь заполнить пустоту в своем сердце? Два слова: весенняя уборка. Звезды просят вас быть безжалостными. Да, это означает, что вам необходимо от вещей, которые больше не вызывают радости, а также стоит провести ревизию среди тех, которыми вы просто не пользуетесь. Таким образом, вы не только освободите пространство, но и очистите мысли. К слову, не нужно ограничивать уборку только физическим фронтом? Обратите внимание на то, что лежит у вас на сердце, Раки. Попрощайтесь с тем, что никогда не было вашим.

Космический совет: проведите весеннюю уборку.

♌ Лев

Упражнения — это не просто способ получить идеальную фигуру для лета или изгибание тела в позу, похожую на крендель. Речь идет об активизации, стимулировании кровотока и воссоединении с храмом вашего тела. О, и давайте не будем начинать с последующего прилива эндорфинов, если это не вдохновит вас надеть кроссовки… Если вы не любите горячие и потные тренировки, подумайте над такими практиками, как йога и тайцзи. Или же отправляйтесь на танцы — это еще один способ простимулировать ваши гормоны счастья.

Космический совет: будьте активными и насладитесь приливом сил.

♍ Дева

Звезды сообщают, что вы ошибаетесь, думая, что можете сделать все самостоятельно без помощи других. Позвольте окружающим поделиться с вами своей силой, Весы. Освободите место для ваших проводников, чтобы встать и осветить путь вперед. Некоторые из вас могут почувствовать беспокойство. Однако знайте, поверив, что чудеса происходят и могут случиться с вами, все ваше волнение пропадет.

Космический совет: поверьте в Вселенский план.

♎ Весы

Весы, усовершенствуйте то, чем вы обладаете. Пусть творчество станет названием вашей игры. Некоторые из вас могут почувствовать желание поиграть со своими волосами. Отправляйтесь к стилисту, которому вы доверяете, и попросите его удивить вас. Может быть, вам понравится то, что он придумает. Может быть, вы почувствуете прилив сил. Единственный вопрос, который вам стоит задать себе в процессе: получаете ли вы от происходящего удовольствие? Помните, мода переменчива. Однако с другой стороны, стиль — вечен. Пусть он станет продолжением того, кем вы являетесь на внутреннем уровне.

Космический совет: не бойтесь быть сумасшедшим при наполнении гардероба.

♏ Скорпион

Сильно любить кого-то, верить во что-то всем своим сердцем, отмечать мимолетный момент времени, полностью участвовать в жизни, которая не сопровождается гарантиями — это риски, связанные с уязвимостью и зачастую болью. Но склонность к дискомфорту обещает великолепные награды, такие как счастье, слава и богатство. Позвольте себе принять силу уязвимости. Пройдите мимо созданных вами же барьеров, избавьтесь от балласта и расширьте свое сердечное пространство, которое позволит вам принять хорошего человека. Поверьте, это будет одним из ваших самых важных преобразований.

Космический совет: используйте силу уязвимости.

♐ Стрелец

Что если состояние нашего физического сосуда является хорошим индикатором нашего эмоционального и психического здоровья? Если вы воспринимали свое тело как должное, пришло время вернуться к целостному успеху. Помните о том, что вы кладете на свою тарелку: меньше думайте о жирной и вредной еде и больше зелени. Обеспечьте себе час физической активности каждый день, по крайней мере, пять дней в неделю. Работа с диетологом может помочь вам понять, что лучше для вашей формы. Знайте, что небольшие изменения имеют большое значение.

Космический совет: пересмотрите свою культуру питания. Уделите внимание здоровью.

♑ Козерог

Если вы ювелир, хирург или повар, вы должны безупречно знать свое ремесло. Вы должны максимально в деталях изучить процесс. Добиться успеха можно лишь изо дня в день повторяя и оттачивая мастерство. То же самое касается и вас, Козероги. Вы знаете, что экспериментировать и пробовать новые вещи — самое интересное. Однако бесконечные часы, посвященные овладению своим ремеслом, являются настоящим испытанием. Однако задумайтесь, вы же действительно становитесь лучше с каждым днем. Вашей мантрой на сегодня должны стать слова: терпение и настойчивость.

Космический совет: найдите способ освоить свое ремесло.

♒ Водолей

В этом мире есть два типа людей: те, кто ждет, когда что-то случится, и те, кто заставляют что-то происходить. Когда вы восстановите свою силу, вы начнете осознавать свою способность привлекать возможности, которые в конечном итоге приведут к успеху. Вопрос, который вам стоит задать себе, прежде чем вы начнете переходить к следующему этапу: «Как я ограничиваю себя?» Настало время выйти за пределы добровольной тюрьмы.

Космический совет: создайте свою лучшую жизнь.

♊ Рыбы

Когда вы окажетесь в ссоре с кем-то, спросите себя, ради чего вы воюете? В минуты молчания вы найдете правильный ответ. Помните, это нормально делать ошибки. В конце концов, мы люди. Истинный тест вашего просветления: ваша способность признать, где вы допустили ошибку. Поверьте, что другой человек будет уважать вас намного больше, когда вы отпустите свое эго и услышите голос своего высшего я.

Космический совет: помиритесь с тем, с кем вы развязали войну.

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