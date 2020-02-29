Астролог Василиса Володина рассказала о «волшебстве» високосного дня

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Игорь Рязов
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Телезвезда уверена, что 29 февраля дарит всем уникальную возможность.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nicolas Economou, Instagram @vasilisa.volodina

Високосный день, наступающий раз в четыре года, предоставляет всем уникальную возможность для личных свершений. Об этом на своей странице в Instagram сообщила астролог Василиса Володина.

«С помощью 29 февраля жизнь дарит нам маленькую дополнительную возможность для личных свершений», — написала Володина, назвав этот день «совершенно волшебным».

Instagram @vasilisa.volodina

По ее словам, 60-й день високосного года дает каждому еще немного шансов, ресурсов, счастливых случаев или встреч. Ничто из этого не бывает лишним, выразила уверенность астролог и призвала загадывать желания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в народном сознании 29 февраля связано со множеством мрачных поверий. «Лишний» день многие считали самым страшным в году.

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