Астролог Василиса Володина рассказала о «волшебстве» високосного дня

Високосный день, наступающий раз в четыре года, предоставляет всем уникальную возможность для личных свершений. Об этом на своей странице в Instagram сообщила астролог Василиса Володина.

«С помощью 29 февраля жизнь дарит нам маленькую дополнительную возможность для личных свершений», — написала Володина, назвав этот день «совершенно волшебным».

Instagram @vasilisa.volodina

По ее словам, 60-й день високосного года дает каждому еще немного шансов, ресурсов, счастливых случаев или встреч. Ничто из этого не бывает лишним, выразила уверенность астролог и призвала загадывать желания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в народном сознании 29 февраля связано со множеством мрачных поверий. «Лишний» день многие считали самым страшным в году.